Il "tour" casa per casa del sindaco Sara D'Ambrosio non si ferma: domani di nuovo a Marginone

mercoledì, 22 settembre 2021, 17:52

Con il sole e con la pioggia Sara D'Ambrosio non si ferma e continua il suo "tour" casa per casa per il territorio di Altopascio. Gli incontri tra Sindaco e cittadinanza sono ricchi di spunti e riflessioni: domani il sindaco sarà nuovamente nella frazione di Marginone; precisamente in via Mammianese, Località Fonte, Corte Giuntoli, Località Tavolaia Località Tassinaia, Località Fornaci, via del Fontanino, recuperando anche via Lungo Fosso Montecarlo.

La giornata si concluderà al circolo FoRiMa, per un caffè in compagnia e una diretta Facebook, con la quale il Sindaco racconterà i progetti per la frazione.