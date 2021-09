In scadenza due bandi della Fondazione Crl

Altre notizie brevi

venerdì, 3 settembre 2021, 23:53

Divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro, in occasione delle partite valevoli per il campionato di calcio di Lega Pro, per la Coppa Italia nonché per gli incontri amichevoli relativamente alla stagione calcistica 2021-2022 in programma allo stadio comunale “Porta Elisa”.

venerdì, 3 settembre 2021, 21:07

E' possibile iscriversi al workshop "Tecnica Washi" di Meiko Yokoyma che si svolgerà a Lucca presso la EX Cavallerizza dal 14 al 17 Settembre con orario 10:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00.Il workshop prevede la realizzazione di quadri, utilizzando solo frammenti di carta giapponese colorata.

venerdì, 3 settembre 2021, 18:54

Riformisti per Lucca Viva manifestano il proprio consenso e la propria soddisfazione dopo aver appreso che quest'anno, rispetto all'anno passato, si svolgerà la processione di Santa Croce sia pure a ranghi ridotti:

venerdì, 3 settembre 2021, 17:08

La Società Tau Calcio ci tiene a dare ufficialmente il benvenuto ad Alessandro Seriani. Trequartista classe 2001 cresciuto nell'Empoli U17 e U19. La scorsa stagione in forza al Real Forte Querceta. Le dichiarazioni di Alessandro Seriani: "Mi sto trovando molto bene con la squadra e lo staff, sono voluto venire...

venerdì, 3 settembre 2021, 15:12

Domani (sabato) la 'Piana del Cibo' parteciperà alla manifestazione 'Murabilia' che si si tiene a Lucca sul Baluardo La Libertà. Laura Motta, coordinatrice del tavolo Scuola&Educazione della Piana del Cibo interverrà alle ore 11.00 sul tema "Frutta e verdura a scuola e a casa: come imparare a gustarle.

venerdì, 3 settembre 2021, 15:05

Caro Orlandi, qui ad Altopascio di inquietante e disperato c'è soltanto il vostro modo di fare opposizione, un continuo "al lupo, al lupo!" privo di costrutto e spesso e volentieri, pieno di consapevole disinformazione.

venerdì, 3 settembre 2021, 14:50

Prosegue la rassegna Questione di...Stili, giunta alla sua XI Edizione, curata dal Professor Renzo Cresti. L’incontro del 4 Settembre 2021, alle ore 18, presso la prestigiosa Villa Bottini, prevede, in occasione dell’evento “Nuovi strumenti musicali”, la Presentazione in concerto dei nuovi strumenti musicali del Bercandeon ( un nuovo tipo di...

venerdì, 3 settembre 2021, 14:48

Stasera venerdì 3 settembre alle 21 all'interno della manifestazione "Metti una serata d'estate a Ponte a Moriano" andrà in scena ai giardini esterni del Teatro Nieri lo spettacolo del giovane comico lucchese Samuele Rossi. La serata prevista inizialmente per venerdì 13 Agosto era stata annullata a causa del Covid che...

venerdì, 3 settembre 2021, 14:46

Al via un nuovo servizio gratuito rivolto alle associazioni del Terzo Settore. Si tratta del rilascio delle credenziali SPID, il sistema unico di accesso con identità digitale a tutti i servizi on line delle pubbliche amministrazioni, possibile dai vari dispositivi informatici, anche mobili come smartphone e tablet.

venerdì, 3 settembre 2021, 14:35

Continuano le vaccinazioni senza prenotazione in tutti gli hub dell’Azienda USL Toscana nord ovest.