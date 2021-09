Incontro alla Casa del Popolo di Verciano coi lavoratori Texprint e GKN

lunedì, 6 settembre 2021, 10:01

Iniziativa promossa da Potere al Popolo Lucca e dal Collettivo di Iniziativa Popolare di San Concordio a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici della Texprint di Prato e della GKN di Campi Bisenzio.

"Negli ultimi mesi - esordisce PalP - i lavoratori e le lavoratrici delle aziende Texprint di Prato e GKN di Campi Bisenzio hanno riscosso grande attenzione e solidarietà popolare per le loro lotte emblematiche del tempo in cui stiamo vivendo. Un tempo in cui il capitale pretende di disporre delle risorse naturali e del genere umano a suo piacimento per la propria esclusiva valorizzazione ma in cui allo stesso tempo i momenti di resistenza divengono sempre più numerosi".

"La vertenza sindacale sostenuta dal sindacato SI Cobas di Prato e Firenze contro i titolari dell'azienda tessile Texprint - afferma -, che vede un gruppo di 18 operai in sciopero a oltranza da ormai quasi otto mesi, ha portato alla luce un sistema di fabbrica basato sullo sfruttamento sistematico dei lavoratori, costretti a lavorare a nero o grigio per 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza diritto a ferie, coperture contro infortuni o malattie, in completo spregio ai contratti di lavoro nazionali e alla dignità e salute dei lavoratori stessi. Come se tutto questo non fosse abbastanza, nei mesi scorsi si sono pure registrati atti violenti contro il picchetto permanente dei lavoratori in sciopero davanti alla fabbrica da parte della dirigenza, culminati anche con cariche da parte delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa che hanno provocato feriti tra i lavoratori inermi. Il tutto con la complicità del sindaco e dell'establishment "democratico" della città, ma anche della prefettura di Prato, che di recente ha clamorosamente accolto l'istanza di riesame avanzata dalla stamperia tessile Texprint revocando la misura amministrativa dell'interdittiva antimafia, che era stata adottata nel marzo scorso nei confronti dell'azienda. Contro l'immobilismo delle istituzioni 8 lavoratori e 2 rappresentanti sindacali del SI Cobas hanno iniziato un presidio con sciopero della fame il primo settembre di fronte alla sede del Comune di Prato, vergognosamente sgomberato dopo due giorni in piena notte dalla polizia".

"Parallelamente a questa lunga e dura lotta - sottolinea PalP -, ad inizio luglio lo scioccante licenziamento via mail di oltre 400 lavoratori e lavoratrici della fabbrica GKN di Campi Bisenzio ha fatto scatenare una nuova battaglia caratterizzata dall'ormai celebre motto "insorgiamo". Una battaglia che non riguarda solo le maestranze dello stabilimento di Campi, ma chiama in causa tutte e tutti noi. In primo luogo perché GKN è stato il licenziamento di massa più grosso dallo sblocco dei licenziamenti, attuato in modo piratesco dal fondo di investimento statunitense Melrose. Nonostante le rassicurazioni e la cassa integrazione 'raccomandata' da Governo Draghi e Confindustria, con la complicità, peraltro ipocritamente mascherata da successo, dei dirigenti dei sindacati confederali, nel solo mese di luglio, contando solo i licenziamenti GKN, Whirlpool, Timken, Gianetti Ruote, Rotork, Ansor, Shilo, Vitesco, sono arrivati oltre 1200 licenziamenti. E questa è solo la punta dell'iceberg, perché non si contano l'indotto, le ditte esternalizzate e le migliaia di imprese che non fanno notizia. Senza considerare poi il milione di posti di lavoro più o meno precari persi durante la pandemia".

"La verità - attacca - è che lo sblocco dei licenziamenti ha mostrato le falle di un sistema paese, del complesso dei trattati europei e di uno Stato al servizio degli imprenditori e nemico dei lavoratori e delle lavoratrici, soprattutto se giovani e donne. La vicenda della GKN dimostra che in Italia e in Unione Europea è legalmente possibile comprare una multinazionale, prendere fondi pubblici e poi chiudere stabilimenti per trarne un profitto finanziario, portando i proventi altrove. Parliamo di GKN, ma anche di Fiat, Fca e Stellantis, vero convitato di pietra di questa vicenda, e maggiore acquirente dei semiassi prodotti da GKN. Per tutte le ragioni esposte, dopo aver portato il nostro sostegno più volte ai picchetti e alle manifestazioni a Prato, a Campi Bisenzio e a Firenze, come Potere al Popolo Lucca e Collettivo di Iniziativa Popolare di San Concordio abbiamo deciso di invitare i lavoratori della Texprint e del collettivo di fabbrica della GKN a Lucca per incontrarli e diffondere le loro esperienze di lotta anche nella nostra città".

"L'appuntamento - conclude -, assolutamente da non perdere, è per venerdì 10 settembre dalle ore 18 alla Casa del Popolo di Verciano, per ascoltare i loro interventi e gli aggiornamenti sugli ultimi sviluppi delle loro vertenze, cui seguirà un dibattito aperto. Al termine dell'incontro l'invito è a fermarsi all'apericena di autofinanziamento e di sostegno alle casse di resistenza dei lavoratori Texprint e GKN".