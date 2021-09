"L'asilo nido Cosimo Isola di Lammari che fu realizzato dal governo Del Ghingaro dovrà essere demolito. Ora, però, qualcosa non quadra"

Altre notizie brevi

sabato, 25 settembre 2021, 17:52

Un fine settimana pieno di appuntamenti per il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio. Continuano gli incontri casa per casa del tour "Il Sindaco a casa tua". Domani, domenica 26, è la volta di Badia Pozzeveri: dalle 10 alle 12.30 le zone toccate saranno Sarti-Grilletto, Località Fattoria, Batano, Ginori, via Catalani,...

sabato, 25 settembre 2021, 13:06

In arrivo temporali, codice giallo su tutta la Toscana per tutta la giornata di domenica 26 settembre.

sabato, 25 settembre 2021, 11:42

Mercoledì 29 settembre alle 18 presso la Casa del popolo di via Paoli a Verciano la Confederazione Cobas indice un'assemblea territoriale in preparazione dello sciopero generale unitario indetto da

sabato, 25 settembre 2021, 10:08

Italia Viva è presente, nella lista civica del sindaco D'Ambrosio, con il suo consigliere comunale uscente Francesco Marzano e con la simpatizzante Rina Romani.

venerdì, 24 settembre 2021, 20:28

Prende il via Canone in verso, la nuova rassegna organizzata nella Chiesa di San Francesco dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Si parte venerdì 1 ottobre, alle ore 21, con una serata dedicata a John Keats.

venerdì, 24 settembre 2021, 20:11

L’assessore all’ambiente Monia Monni arriva sul Serchio, alla Fattoria Urbana Riva degli Albogatti a Nave, per incontrare i volontari e confrontarsi con loro sul progetto di partecipazione, di cui sono protagonisti per la sicurezza idraulica ed ambientale del territorio.

venerdì, 24 settembre 2021, 19:33

Non solo per gli A1 ma anche per i permessi di categoria A2 è stata prorogata al 30 novembre la scadenza per il rinnovo. Metro srl, in accordo con l'amministrazione comunale, ha introdotto modifiche al calendario e alle modalità di accesso agli uffici per venire incontro alle esigenze degli utenti.

venerdì, 24 settembre 2021, 13:52

Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, avvisa che è convocata per la sera di mercoledì 6 ottobre l'assemblea ordinaria annuale dell'associazione. L'appuntamento, è all'interno della tenuta "In Cantina" di Monte San Quirico, fissato per le 20 in prima convocazione e alle 21 in seconda convocazione.

venerdì, 24 settembre 2021, 13:42

Avanti con le asfaltature. L'amministrazione comunale quest'anno ha ulteriormente aumentato le risorse da destinare alla manutenzione della rete stradale lucchese, che si estende per ben 452 chilometri: 1milione e 120mila euro è lo stanziamento del Bilancio per un progetto che ha tenuto conto di tutte le situazioni più critiche segnalate...

venerdì, 24 settembre 2021, 13:02

Sarà Lorenzo Zazzeri, nuotatore fiorentino vincitore della medaglia d’argento nella staffetta 4x100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo, a dare il via alla XIX edizione di CORRI LA VITA domenica 26 settembre. Madrina d’eccezione della manifestazione che abbraccia tutta la Toscana tra sport e cultura, promuovendo la raccolta fondi per...