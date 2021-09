L'onorevole Donzelli ad Altopascio per la campagna elettorale

Altre notizie brevi

venerdì, 10 settembre 2021, 18:17

Che Dante abbia soggiornato a Lucca è supportato da vari documenti relativi al periodo 1306- 1308.

venerdì, 10 settembre 2021, 13:58

'Storie di guerra e libertà nei paesi delle Pizzorne' è il titolo dell'iniziativa in programma domenica 12 settembre alle ore 21.00 sulla terrazza adiacente alla chiesa di Tofori. Un incontro promosso dal Comune in collaborazione con Anpi Capannori e Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea in Provincia di Lucca (ISREC)...

venerdì, 10 settembre 2021, 11:22

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Capannori, lunedì 13 settembre dalle ore 8.30 alle 10.30 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie del Giardinetto, Pian di Casciana e del Parco (nel tratto compreso tra via del Giardinetto e Caipira con l’esclusione di quest’ultima).

giovedì, 9 settembre 2021, 20:05

Prosegue il percorso partecipativo del progetto Foodhub, cibo e connessioni sul territorio promosso dalla Piana del Cibo, di cui Capannori è Comune capofila, cofinanziato dall' Autorità Regionale per la Partecipazione. Dopo gli incontri svoltisi a Villa Basilica, Porcari e Altopascio la prossima iniziativa intitolata 'Animazione del mercato contadino e stili...

giovedì, 9 settembre 2021, 20:04

Torna la sera di venerdì 10 settembre 2021 (inizio ore 21) al Luna Park di piazzale Don Franco Baroni un evento contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne. Una tradizione che venne avviata nel settembre 2016, poche settimane dopo il femminicidio di Vania Vannucchi, allora 46enne, madre di...

giovedì, 9 settembre 2021, 20:03

Un progetto innovativo per il rilancio di ReteMia, la storica emittente televisiva lucchese, attraverso le nuove tecnologie disponibili oggi (App, Streaming multimediale e trasmissione su smart tv, con un anticipo di circa 8 mesi rispetto al passaggio alla nuova tecnologia del T2 digitale terrestre di seconda generazione che le tv...

giovedì, 9 settembre 2021, 19:51

Si chiude lo stato di agitazione del personale della RSA 'Don Aldo Gori' di Marlia con il raggiungimento di un accordo tra Capannori Servizi Srl, organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil) e Consorzio Zenit che hanno sottoscritto, alla presenza dei rappresentanti dei lavoratori, un Piano di riorganizzazione che consentirà di...

giovedì, 9 settembre 2021, 19:43

C’è tempo fino al 25 settembre per richiedere l'abbattimento della parte variabile della Tari da parte delle utenze non domestiche che hanno subito gli effetti della pandemia nell'anno 2021. La manovra di sostegno si rivolge, infatti, alle categorie commerciali e artigianali più colpite dagli effetti della pandemia da Covid 19.

giovedì, 9 settembre 2021, 19:42

Lunedì sera nella sede del Movimento Cristiano Lavoratori di Lucca si è tenuto un consiglio provinciale allargato a sostenitori e alla presenza di monsignor Paolo Giulietti, la serata ha avuto una notevole partecipazione di pubblico. MCL Lucca nelle parole del suo presidente prof.

giovedì, 9 settembre 2021, 19:40

ll terzo settore in Italia è stato colpito duramente dalla pandemia, ma la pandemia stessa l'ha messo alla prova e gli ha richiesto uno sforzo inedito per sostenere le comunità locali. Uno sforzo che ha avuto ed ha tutt'ora un costo enorme da sostenere e per questo il terzo settore...