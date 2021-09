Lucca, un fulmine si abbatte sul suo gregge. Al via una raccolta fondi per aiutare il poeta-pastore Rolando Alberti

Altre notizie brevi

lunedì, 27 settembre 2021, 18:20

Prorogata al 10 ottobre la scadenza per la richiesta di abbattimento della parte variabile della Tari da parte delle utenze non domestiche che hanno subito gli effetti della pandemia nell’anno 2021.

lunedì, 27 settembre 2021, 16:55

Fra una settimana, il 4 ottobre, scatterà la chiusura temporanea alla circolazione in uscita da Porta Santa Maria. Il provvedimento si rende necessario per permettere l'esecuziuone di una serie di lavorazioni da parte di Geal, che sta realizzando due nuovi tratti di rete idrica in ghisa per circa 280 metri...

lunedì, 27 settembre 2021, 16:43

Domani (martedì 28 settembre) alle ore 16 presso la Via Francigena Entry Point di via dei Bacchettoni 8 (complesso del Bastardo - Casa del Boia), si terrà un incontro dedicato a “l'accessibilità dei cammini – cosa si può fare”.

lunedì, 27 settembre 2021, 16:36

È stata pubblicata sul sito del Comune di Altopascio la graduatoria per la nuova erogazione dei buoni spesa per l'emergenza alimentare, voluta dall'amministrazione comunale e indirizzata a pensionati, disoccupati e, in generale, a tutti coloro che hanno un Isee inferiore a 15mila euro.

lunedì, 27 settembre 2021, 16:35

Grande soddisfazione da parte di Sistema Ambiente per il premio ricevuto da Ricrea, il consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio. Ricrea, che fa parte del CONAI, il consorzio nazionale imballaggi, ha fatto tappa a Lucca insieme al suo eroe Capitan Acciaio,...

lunedì, 27 settembre 2021, 16:34

Il sindaco a casa tua: a Badia Pozzeveri serata conclusiva del porta a porta nella frazione al Comitato paesano con pasta al forno per tutti. Per l'occasione il sindaco Sara D'Ambrosio incontrerà i cittadini della frazione per esporre i progetti futuri. L'appuntamento è giovedì 30, alle 20.

lunedì, 27 settembre 2021, 14:50

Si terrà giovedì 30 settembre, alle ore 15.00, un pomeriggio dedicato ai giovani diplomati, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, e famiglie che potranno prendere parte all'Open Day di presentazione del Corso ITS "Tourism for Fashion" presso la Fondazione Campus di Lucca in via del Seminario...

lunedì, 27 settembre 2021, 14:49

Jam band: aperti all'Istituto Jam Academy di Lucca (https://www.centromusicajam.it) i corsi di musica d'insieme per adulti. Jam Academy offre uno spazio unico dedicato esclusivamente all'esperienza di suonare musica in gruppo, anche per neofiti. I gruppi sono coordinati dal team di docenti Jam Academy e vengono affrontati temi e brani rock,...

lunedì, 27 settembre 2021, 14:43

Oltre cento segnalazioni arrivate alla Sala operativa integrata di Protezione civile della Provincia di Lucca a causa del maltempo abbattutosi sul territorio ieri pomeriggio, domenica 26 settembre.

lunedì, 27 settembre 2021, 14:24

Torna, in una veste rinnovata, il consueto appuntamento di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria e anche in provincia di Lucca riprendono gli eventi completamente gratuiti dedicati a tutti coloro che vogliano accrescere le proprie competenzeeconomico-finanziarie.