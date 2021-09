Lucchese - Olbia: ecco come acquistare i biglietti

Altre notizie brevi

martedì, 14 settembre 2021, 18:03

L'acqua è uno dei beni principali per una nazione e lo diventerà sempre più nei prossimi anni. I cambiamenti climatici degli ultimi decenni stanno infatti incrementando il problema della siccità e l'Italia ha già iniziato a fare i conti con la scarsità d'acqua.

martedì, 14 settembre 2021, 17:23

In occasione della prima campanella, domani 15 settembre, l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli sarà alla fermata del bus davanti all’ istitito Pertini di Lucca e parteciperà alla cerimonia dell’alzabandiera all’istituto Fermi, sempre a Lucca

martedì, 14 settembre 2021, 16:51

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 14 settembre 2021, 16:37

Il sindaco a casa tua! Continuano gli appuntamenti casa per casa del sindaco Sara D'Ambrosio. Incontri porta a porta su tutto il territorio, corte per corte, frazione per frazione, condominio per condominio: un modo diretto, semplice ed efficace per incontrare persone, spiegare loro tutto quello che è stato fatto in...

martedì, 14 settembre 2021, 16:26

Sensibilizzare e informare i cittadini ad adottare comportamenti virtuosi nelle attività di tutti i giorni per contribuire a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti nell’aria. E’ questo lo scopo dell’incontro dal titolo ‘Tira un’aria nuova’ che si terrà giovedì prossimo, 16 settembre, alle ore 18 a Capannori (LU), presso il...

martedì, 14 settembre 2021, 11:14

Prosegue fino al 12 ottobre la mostra di pittura, illustrazione e fotografia "Nuovo Eden" presso la chiesa di Santa Caterina in centro storico, in via del Crocifisso n1. In mostra le opere degli artisti Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei.

martedì, 14 settembre 2021, 11:04

Sul sito web dell’Inps è disponibile un nuovo servizio on line per la valutazione degli effetti del riscatto della laurea ai fini pensionistici, utilizzabile con qualunque dispositivo mobile o fisso (PC, tablet o telefono cellulare).Il servizio fornisce informazioni, sulla base della normativa vigente, sulle varie tipologie di riscatto e sui...

martedì, 14 settembre 2021, 11:03

Il 31 dicembre 2021 scade il termine entro il quale i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, e i lavoratori autonomi, inclusi gli iscritti alla gestione separata, possono maturare i requisiti per accedere alla pensione con il meccanismo denominato “Quota 100”.Al 31 agosto 2021, i lavoratori in totale che...

martedì, 14 settembre 2021, 10:11

Non sarà possibile portare in scena in tutta Italia i due spettacoli internazionali di circo contemporaneo ALIS e TILT, previsti dal prossimo novembre a gennaio 2022. Lo comunica la produzione di LE CIRQUE WTP. Le due tournée vengono quindi posticipate di un anno, nel 2022, sempre nello stesso periodo.

martedì, 14 settembre 2021, 10:10

Mercoledì 15 settembre, alle ore 21, presso la sala comunale di Piazza Vittorio Veneto a Villa Basilica si terrà il settimo di una serie di incontri rivolti ai castanicoltori professionali o dilettanti organizzati dall’Associazione dei Castanicoltori della Lucchesia in collaborazione con l’I.R.F.