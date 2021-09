Luminara di Santa Croce, la chiusura dei negozi è obbligatoria dalle 19.30 in poi

lunedì, 13 settembre 2021, 22:03

Nelle ultime ore gli uffici di Confcommercio sono stati tempestati di telefonate con richieste di chiarimento, a seguito della divulgazione di una lettera a firma dell'assessore comunale Chiara Martini. Lettera, questa, nella quale si chiede alle attività commerciali la chiusura alle 18 per oggi, in occasione della processione per la Luminara di Santa Croce. Dopo le opportune verifiche col Comune, è stato chiarito a Confcommercio come tale orario sia solo raccomandato e non imposto. La chiusura delle attività, così come contenuto in una specifica ordinanza, resta dunque obbligatoria solamente dalle 19,30 in poi. Confcommercio si riserva poi ulteriori riflessioni sulla questione nei prossimi giorni, augurando nel frattempo una buona Santa Croce s tutti.