PalP a sostegno delle lotte per lavoro, scuola, ambiente e diritti

venerdì, 17 settembre 2021, 10:28

Potere al Popolo Lucca, in prima linea a sostegno delle lotte per lavoro, scuola, ambiente e diritti, rilancia alcuni importanti appuntamenti a Lucca.

"Qui a Lucca - spiega -, insieme al Collettivo di Iniziativa Popolare di San Concordio, Potere al Popolo ha organizzato venerdì scorso alla Casa del Popolo una partecipata assemblea, seguita da una cena di solidarietà. All'iniziativa erano presenti anche i lavoratori della Texprint di Prato, protagonisti dallo scorso gennaio di uno sciopero a oltranza sostenuto da SI Cobas ma osteggiato dalle istituzioni locali, per denunciare lo sfruttamento diffuso nel settore tessile pratese, con gli operai costretti a lavorare a nero o a grigio 12 ore al giorno e 7 giorni su 7 senza tutele né coperture contro gli infortuni. Sono intervenuti anche alcuni lavoratori della Essity di Porcari, in stato di agitazione da inizio luglio per l'annuncio della possibile delocalizzazione dei 4 stabilimenti lucchesi in altri paesi europei, con la conseguente cessazione della produzione dei noti fazzoletti Tempo e circa 700 posti di lavoro a rischio. In assemblea è emersa la necessità di tenere unite le vertenze ed è stato rilanciato l'appuntamento alla grande manifestazione di sabato 18 a Firenze. Il ritrovo per i e le lucchesi è fissato alle 13,30 di sabato al parcheggio fuori dal casello di Capannori per andare tutti e tutte alla manifestazione a Firenze (in alternativa c'è il treno per Firenze SMN che passa alle 13,31 dalla stazione di Lucca)".



"Lunedì 20 settembre, invece - prosegue PalP -, è in programma la giornata di mobilitazione nazionale lanciata da Priorità alla Scuola e Cobas Scuola perché il diritto all'istruzione sia garantito pienamente e in presenza al 100%, attraverso l'eliminazione delle "classi pollaio", l'assegnazione di più spazi alla scuola, la stabilizzazione dei e delle precarie, il potenziamento del trasporto pubblico, un protocollo di sicurezza unitario e non discriminatorio e tamponi gratuiti per la comunità scolastica su tutto il territorio italiano. A Lucca saremo presenti e sosterremo il presidio indetto da Priorità alla Scuola e Cobas Scuola alle 17 in piazza Guidiccioni davanti all'Ufficio Scolastico Provinciale".

"Venerdì 24 settembre - aggiunge - sarà la volta dello sciopero globale per il clima lanciato da Earth Strike a distanza di due anni e mezzo dal primissimo Global Strike (marzo 2019), perché poco o niente è cambiato da allora. Gli sforzi da parte dei Governi per mantenere la temperatura media al di sotto dei 2°C in più rispetto all'età preindustriale, si sono rivelati effimeri se non inesistenti. Sia a livello nazionale, sia a livello locale, le scelte che dovrebbero essere sostenibili, non lo sono affatto, basti pensare ai disastri del ministro per la transizione ecologica Cingolani (gli ultimi l'apertura al nucleare e l'aumento delle bollette del 40%), ma anche alle contraddizioni più volte denunciate dell'amministrazione di Lucca, che nel 2019 sottoscrisse gli obiettivi dell'agenda 2030 per contrastare i cambiamenti climatici, salvo poi proseguire con cementificazioni, abbattimenti e capitozzature di alberi, progetti obsoleti e contestati come la svendita dell'ex Manifattura, gli Assi Viari e i Quartieri Social".

"Per tutti questi motivi - conclude - appoggiamo la manifestazione lanciata da Earth Strike a Lucca venerdì 24 settembre con raduno alle 9,30 in Piazzale Verdi".