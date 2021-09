Pediatri e medici di famiglia: ad Altopascio Picariello subentra a Romei. Nell’ambito Lucca-Pescaglia cessa Micheli

Altre notizie brevi

giovedì, 23 settembre 2021, 22:35

Per ottimizzare il servizio per gli utenti ed evitare code all’esterno durante il periodo autunnale, Metro srl adotta una nuova organizzazione per il rinnovo dei permessi annuali dei residenti nella zona a traffico limitato del centro storico di Lucca.

giovedì, 23 settembre 2021, 18:15

Si terrà domenica prossima (26 settembre) l'appuntamento con il tradizionale Palio di Santa Croce che era stato annullato domenica scorsa per maltempo.

giovedì, 23 settembre 2021, 17:53

Il Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord sostiene lo Sciopero Globale per il clima e invita tutti a partecipare e ad agire responsabilmente nell’interesse di questa e delle prossime generazioni.

giovedì, 23 settembre 2021, 17:53

Altopascio, un percorso alla scoperta dello Spedale del Tau: sabato 25 settembre, dalle 9.30, si terrà ad Altopascio, in sala mediateca (piazza Ospitalieri), la presentazione della guida aggiornata, scritta da Giuseppe Del Canto e Elisabetta Abela, edita da Maria Pacini Fazzi Editore e del progetto di sistemazione dell'area museale.

giovedì, 23 settembre 2021, 17:34

Parte nel segno del successo l'Autumn School organizzata dalla Fondazione Giuseppe Pera, con il patrocinio della Scuola IMT Alti Studi Lucca, della Scuola Superiore dell'Avvocatura (SSA), dell'Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani - sezione Toscana (AGI), del Centro Nazionale Studi di diritto del lavoro "Domenico Napoletano", della Associazione italiana di diritto del...

giovedì, 23 settembre 2021, 13:55

Il Museo della Casa del Boia (Via Francigena Entry Point) celebra domenica 26 settembre le GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2021-Patrimonio culturale: tutti inclusi!

giovedì, 23 settembre 2021, 13:53

"La sera è diventata insostenibile la situazione dietro al comune di Capannori ed alla piscina comunale. Regnano incontrastati degrado e bivacchi, e si registrano anche problemi di sicurezza tanto che risulta difficile, se non pericoloso, concedersi una passeggiata serale".

giovedì, 23 settembre 2021, 13:42

Mostra Nuovo Eden alla chiesa di Santa Caterina in centro storico in via del Crocifisso 1. La chiesa delle Sigaraie, un piccolo gioiello di arte Barocca, da vedere: espongono le loro opere Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei.

giovedì, 23 settembre 2021, 12:12

In vista degli “Stati generali della salute in Toscana”, evento previsto per il prossimo mese di novembre e che servirà a definire le politiche del settore per i prossimi anni, la consigliera regionale del PD, Valentina Mercanti, ha organizzato una mattinata di discussione a Lucca, per portare il contributo della...

mercoledì, 22 settembre 2021, 22:41

Bruno Zappia attento alle problematiche del territorio, ha più volte segnalato il degrado nel comune di Capannori dopo aver presentato interpellanze e mozioni sulla sicurezza stradale dove manca l'illuminazione.