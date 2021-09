Permessi annuali ZTL per i residenti nel centro storico: da lunedì 27 rinnovi solo su appuntamento da lunedì a venerdì. Prorogata al 30 novembre la scadenza per chi doveva rinnovare entro il 31 ottobre

Altre notizie brevi

giovedì, 23 settembre 2021, 18:15

Si terrà domenica prossima (26 settembre) l'appuntamento con il tradizionale Palio di Santa Croce che era stato annullato domenica scorsa per maltempo.

giovedì, 23 settembre 2021, 17:53

Il Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord sostiene lo Sciopero Globale per il clima e invita tutti a partecipare e ad agire responsabilmente nell’interesse di questa e delle prossime generazioni.

giovedì, 23 settembre 2021, 17:53

Altopascio, un percorso alla scoperta dello Spedale del Tau: sabato 25 settembre, dalle 9.30, si terrà ad Altopascio, in sala mediateca (piazza Ospitalieri), la presentazione della guida aggiornata, scritta da Giuseppe Del Canto e Elisabetta Abela, edita da Maria Pacini Fazzi Editore e del progetto di sistemazione dell'area museale.

giovedì, 23 settembre 2021, 17:44

L'azienda USL Toscana nord ovest informa che mercoledì, 29 settembre, sarà l’ultimo giorno di attività per la dottoressa Alessia Romei, pediatra di libera scelta nell'ambito territoriale di Lucca 2 (Altopascio). Tutti gli assistiti della dottoressa Romei passeranno in carico, d'ufficio, alla dottoressa Sara Picariello, che entrerà in servizio come pediatra...

giovedì, 23 settembre 2021, 17:34

Parte nel segno del successo l'Autumn School organizzata dalla Fondazione Giuseppe Pera, con il patrocinio della Scuola IMT Alti Studi Lucca, della Scuola Superiore dell'Avvocatura (SSA), dell'Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani - sezione Toscana (AGI), del Centro Nazionale Studi di diritto del lavoro "Domenico Napoletano", della Associazione italiana di diritto del...

giovedì, 23 settembre 2021, 13:55

Il Museo della Casa del Boia (Via Francigena Entry Point) celebra domenica 26 settembre le GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2021-Patrimonio culturale: tutti inclusi!

giovedì, 23 settembre 2021, 13:53

"La sera è diventata insostenibile la situazione dietro al comune di Capannori ed alla piscina comunale. Regnano incontrastati degrado e bivacchi, e si registrano anche problemi di sicurezza tanto che risulta difficile, se non pericoloso, concedersi una passeggiata serale".

giovedì, 23 settembre 2021, 13:42

Mostra Nuovo Eden alla chiesa di Santa Caterina in centro storico in via del Crocifisso 1. La chiesa delle Sigaraie, un piccolo gioiello di arte Barocca, da vedere: espongono le loro opere Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei.

giovedì, 23 settembre 2021, 12:12

In vista degli “Stati generali della salute in Toscana”, evento previsto per il prossimo mese di novembre e che servirà a definire le politiche del settore per i prossimi anni, la consigliera regionale del PD, Valentina Mercanti, ha organizzato una mattinata di discussione a Lucca, per portare il contributo della...

mercoledì, 22 settembre 2021, 22:41

Bruno Zappia attento alle problematiche del territorio, ha più volte segnalato il degrado nel comune di Capannori dopo aver presentato interpellanze e mozioni sulla sicurezza stradale dove manca l'illuminazione.