Progetto Lucca presenta un'ipotesi di rigenerazione urbana a Palazzo Pfanner

Altre notizie brevi

venerdì, 17 settembre 2021, 16:27

Il nuovo numero di «Critica d’Arte», pubblicato nelle settimane scorse dalle Edizioni Fondazione Ragghianti insieme con l’Editoriale Le Lettere, sarà l’ultimo sotto la direzione di Francesco Gurrieri, che per molti anni ha retto sapientemente le sorti della rivista ed è stato uno dei fautori, nel 2018, dell’acquisizione della storica testata...

venerdì, 17 settembre 2021, 16:23

Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia di Altopascio criticano fortemente il mandato della giunta D'Ambrosio:" E' un'amministrazione comunale ferma, e incapace di gestire le problematiche di ogni giorno"."Non ha aiutato lo smantellamento degli uffici, per l'urbanistica non si è fatto nulla e i professionisti sono disperati e i cittadini registrano...

venerdì, 17 settembre 2021, 16:11

Un’occasione di formazione e crescita, aperta a tutti i giovani del territorio.

venerdì, 17 settembre 2021, 14:58

Sarà inaugurata domani, sabato 18 settembre, alle ore 16.30, al museo Athena di via Carlo Piaggia, la mostra di pittura 'Schegge di Natura' di Mara Torre. Originaria di Barga, Mara Torre realizza opere che vanno dalla classica pittura ad olio su tela alla pittura ad olio su corteccia o su...

venerdì, 17 settembre 2021, 14:50

A Lucca arriva l'onorevole Alessandro Zan, protagonista del disegno di legge che mira ad introdurre misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.

venerdì, 17 settembre 2021, 14:34

Continuano incessanti gli incontri porta a porta del sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio. Domani, sabato 18, il giro sul territorio riguarda Altopascio e Spianate. La mattina, dalle 9 alle 13, il tour casa per casa riguarderà località Rifoglieto, via dei Vincenti, località Ferranti e via dei Sandroni.

venerdì, 17 settembre 2021, 14:30

Mercoledì 22 settembre al Luna Park di via delle Tagliate si terrà la giornata dedicata alla disabilità. Da alcuni anni infatti i gestori delle attrazioni presenti offrono questa opportunità ai bambini e alle bambine con disabilità, nel contesto della settimana dedicata agli studenti.

venerdì, 17 settembre 2021, 10:28

Potere al Popolo Lucca, in prima linea a sostegno delle lotte per lavoro, scuola, ambiente e diritti, rilancia alcuni importanti appuntamenti a Lucca.

giovedì, 16 settembre 2021, 18:31

Come avviene da alcuni anni a questa parte, lunedì 20 settembre, alle ore 11, alcuni amici si ritroveranno insieme per deporre una corona al monumento dedicato ai Caduti nelle Patrie Battaglie, in piazza XX settembre, a Lucca.

giovedì, 16 settembre 2021, 16:04

Una selezione internazionale di 29 film, tra lungometraggi e cortometraggi tutti in prima nazionale, parteciperanno ai concorsi internazionali al centro del programma del Lucca Film Festival e Europa Cinema, in programma dal 1 al 10 ottobre a Lucca, uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, realizzato grazie al...