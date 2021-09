Prosegue la mostra 'Nuovo Eden'

Altre notizie brevi

L'acqua è uno dei beni principali per una nazione e lo diventerà sempre più nei prossimi anni. I cambiamenti climatici degli ultimi decenni stanno infatti incrementando il problema della siccità e l'Italia ha già iniziato a fare i conti con la scarsità d'acqua.

In occasione della prima campanella, domani 15 settembre, l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli sarà alla fermata del bus davanti all’ istitito Pertini di Lucca e parteciperà alla cerimonia dell’alzabandiera all’istituto Fermi, sempre a Lucca

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

A rettifica di quanto precedentemente divulgato la società Lucchese 1905 comunica che i biglietti per assistere alla partita Lucchese – Olbia, in programma domenica 19 settembre alle ore 17.30 saranno acquistabili presso il point rossonero sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, con i seguenti prezzi:• Gradinata: euro 19 + d.d.p.

Il sindaco a casa tua! Continuano gli appuntamenti casa per casa del sindaco Sara D'Ambrosio. Incontri porta a porta su tutto il territorio, corte per corte, frazione per frazione, condominio per condominio: un modo diretto, semplice ed efficace per incontrare persone, spiegare loro tutto quello che è stato fatto in...

Sensibilizzare e informare i cittadini ad adottare comportamenti virtuosi nelle attività di tutti i giorni per contribuire a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti nell’aria. E’ questo lo scopo dell’incontro dal titolo ‘Tira un’aria nuova’ che si terrà giovedì prossimo, 16 settembre, alle ore 18 a Capannori (LU), presso il...

Sul sito web dell’Inps è disponibile un nuovo servizio on line per la valutazione degli effetti del riscatto della laurea ai fini pensionistici, utilizzabile con qualunque dispositivo mobile o fisso (PC, tablet o telefono cellulare).Il servizio fornisce informazioni, sulla base della normativa vigente, sulle varie tipologie di riscatto e sui...

Il 31 dicembre 2021 scade il termine entro il quale i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, e i lavoratori autonomi, inclusi gli iscritti alla gestione separata, possono maturare i requisiti per accedere alla pensione con il meccanismo denominato “Quota 100”.Al 31 agosto 2021, i lavoratori in totale che...

Non sarà possibile portare in scena in tutta Italia i due spettacoli internazionali di circo contemporaneo ALIS e TILT, previsti dal prossimo novembre a gennaio 2022. Lo comunica la produzione di LE CIRQUE WTP. Le due tournée vengono quindi posticipate di un anno, nel 2022, sempre nello stesso periodo.

Mercoledì 15 settembre, alle ore 21, presso la sala comunale di Piazza Vittorio Veneto a Villa Basilica si terrà il settimo di una serie di incontri rivolti ai castanicoltori professionali o dilettanti organizzati dall’Associazione dei Castanicoltori della Lucchesia in collaborazione con l’I.R.F.