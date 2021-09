Soddisfazione di Sistema Ambiente per il premio ricevuto da Ricrea sulla qualità della differenziata

lunedì, 27 settembre 2021, 16:35

Grande soddisfazione da parte di Sistema Ambiente per il premio ricevuto da Ricrea, il consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio. Ricrea, che fa parte del CONAI, il consorzio nazionale imballaggi, ha fatto tappa a Lucca insieme al suo eroe Capitan Acciaio, per tre giorni di eventi e sensibilizzazione sul tema del riciclo consapevole e del riuso. L'iniziativa è stata l'occasione per consegnare al Comune di Lucca e a Sistema Ambiente, lo speciale riconoscimento per l'impegno profuso nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.

«Con l'introduzione del conferimento separato del vetro e del multimateriale leggero - commenta la dirigente tecnica di Sistema Ambiente, Caterina Susini - abbiamo raggiunto livelli davvero elevati in termini di qualità della raccolta differenziata. Questa novità è stata introdotta oltre un anno fa: anche a Lucca, quindi, plastica e imballaggi di metallo vengono ritirati in modo separato dal vetro. Siamo consapevoli che questa ulteriore distinzione ha comportato uno sforzo in più per i cittadini, ma dobbiamo riconoscere che ciò sta consentendo al capoluogo di ottenere percentuali e risultati sempre più soddisfacenti in termini di raccolta differenziata»·

«Per questo il mio ringraziamento - prosegue - oltre che a Ricrea, va ai cittadini lucchesi che hanno dimostrato di aver capito la necessità di affinare sempre di più la raccolta: si tratta di uno sforzo di sensibilità, di una particolare attenzione all'ambiente».

