Ultimo appuntamento con 'I fossi dell'arte'

Altre notizie brevi

sabato, 11 settembre 2021, 17:00

Lunedì 13 settembre, a partire dalle ore 20, presso l'Osteria Martinelli di piazza Matteotti (di fronte alle scuole) a Marginone, la Lista Noi Badia e Marginone, che sostiene la candidatura di Maurizio Marchetti alla carica di sindaco di Altopascio alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre, presenterà simbolo e...

sabato, 11 settembre 2021, 14:48

"Se il presidente Giani latita e con la sua maggioranza continua a cercare di tenere i piedi su due staffe, con posizioni diverse, tipiche del gioco delle tre carte, in cui lui dice una cosa e il Pd fa dei distinguo, noi agiamo e lo facciamo in maniera concreta, con...

sabato, 11 settembre 2021, 14:27

"Esprimo piena vicinanza e solidarietà nei confronti della Federazione delle Misericordie della Toscana, un movimento che da circa otto secoli è al servizio delle comunità toscane con le sue opere di volontariato, la quale, per conto del suo Presidente Alberto Corsinovi, ha denunciato un'inspiegabile assenza di attenzione da parte della...

sabato, 11 settembre 2021, 12:07

Sono 34 (5 con riserva) quei cittadini e aziende che otterranno un contributo per l'acquisto di un biotrituratore.

sabato, 11 settembre 2021, 12:05

“Il Ministero ogni giorno pubblicizza gli investimenti fatti per mettere in sicurezza la scuola, ma basteranno per non tornare in DAD?” – inizia con un interrogativo il comunicato dell’esecutivo nazionale Cobas.

sabato, 11 settembre 2021, 10:37

L'appuntamento era importante e la risposta non si è fatta attendere: grande partecipazione all'iniziativa alla Casa del Popolo di Verciano promossa da Potere al Popolo Lucca e dal Collettivo di Iniziativa Popolare di San Concordio per incontrare e sostenere i lavoratori della Texprint di Prato e della GKN di Campi...

sabato, 11 settembre 2021, 10:25

Composto da Luca Bacci, maestro di Cappella della Cattedrale di Lucca, questo Mottettone, come dice il titolo, è nato nel periodo particolare pieno di incertezze e paure che tutti stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid19.

sabato, 11 settembre 2021, 10:16

Mostra 'Nuovo Eden' alla chiesa di Santa Caterina in centro storico, in via del Crocifisso n1. Espongono sei artisti: Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei fino al 12 ottobre con orario dalle 16 alle 20. Chiuso il lunedì.

venerdì, 10 settembre 2021, 18:17

Che Dante abbia soggiornato a Lucca è supportato da vari documenti relativi al periodo 1306- 1308.

venerdì, 10 settembre 2021, 15:52

Domani mattina, sabato 11 settembre, al gazebo in Piazza San Michele a Spianate (Altopascio), parteciperà l'onorevole FDI Giovanni Donzelli per sostenere la campagna elettorale del Circolo FDI di Altopascio. A sostenere i candidati al Consiglio Comunale sarà, inoltre, presente l'On.