Un protocollo d'intesa fra comune e tribunale di Lucca per contribuire a velocizzare i tempi dei processi civili

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 settembre 2021, 17:52

Con il sole e con la pioggia Sara D'Ambrosio non si ferma e continua il suo "tour" casa per casa per il territorio di Altopascio. Gli incontri tra Sindaco e cittadinanza sono ricchi di spunti e riflessioni: domani il sindaco sarà nuovamente nella frazione di Marginone; precisamente in via Mammianese,...

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:43

Vanno avanti le verifiche sullo stato di salute delle alberature urbane condotte dall'ufficio verde pubblico con la consulenza di tecnici specializzati nel settore.

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:08

Sono in corso i lavori di Geal necessari a garantire l’approvvigionamento idrico del centro storico che è ancora servito, nel tratto sotto viale Batoni, da una tubatura di ghisa del secolo scorso.

mercoledì, 22 settembre 2021, 14:35

Sarà un “sabato dell’ambiente” speciale quello che il Consorzio 1 Toscana Nord organizza per sabato prossimo (25 settembre). La pulizia partecipata dei corsi d’acqua, da parte delle associazioni del territorio, si “allea” infatti questo mese con la rassegna di Legambiente “Puliamo il mondo 2021”, e cade per di più all’interno...

mercoledì, 22 settembre 2021, 13:37

"La solita Sinistra che si dimentica dei problemi reali di famiglie e imprese". Lo dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed i consiglieri comunali di Lucca Marco Martinelli e Simona Testaferrata, da sempre in prima linea nella battaglia a difesa dei valori e dei principi non negoziabili,...

mercoledì, 22 settembre 2021, 13:31

Favorire e sviluppare un sempre più proficuo approccio multidisciplinare e multiprofessionale nella gestione della persona diabetica sia in prevenzione primaria che secondaria.

mercoledì, 22 settembre 2021, 11:34

Il Rotary Club di Lucca informa che nella sala Assemblee (g.c.) di Confindustria Toscana Nord, in Palazzo Bernardini, giovedì 23 settembre alle ore 18 si svolgerà un incontro aperto al pubblico con il Professore Giorgio La Malfa, che terrà una relazione sule tema “L’economia italiana nel post Covid “.

martedì, 21 settembre 2021, 23:44

Dalle ore 22:15 di lunedì 27 settembre alle ore 5:30 di martedì 28 settembre il cavalcavia ferroviario di viale Europa resterà chiuso per poter eseguire indagini geologiche sul terreno su cui sorge utili alla progettazione dei lavori di manutenzione e restauro.

martedì, 21 settembre 2021, 19:50

Il Partito Socialista Italiano ha deciso per le elezioni comunali di Altopascio di presentarsi con il proprio simbolo insieme a quello di Europa Verde. "Altopascio Verde Socialista - si legge nella nota - fa parte della coalizione di Centro Sinistra con canditato a Sindaco Sara D'Ambrosio .

martedì, 21 settembre 2021, 19:33

Il 7 ottobre alle ore 18, presso la Casa del Boia, si terrà l'evento "La Buona Destra. Prospettive per l'Italia futura". Un modo per far conosce alla cittadinanza lucchese la neo formazione di Filippo Rossi. La "Buona Destra" vuole distinguersi dalla destra becera sovranista ed anti europeista nostrana, e si...