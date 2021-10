Al via i corsi Cisl-Fp

sabato, 2 ottobre 2021, 13:00

In preparazione dei concorsi già banditi e da bandire da parte delle Pubbliche Amministrazioni locali, ed anche alla luce del nuovo Piano per l’innovazione per la PA, presentato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, gli enti locali saranno interessati a breve da molti concorsi, onde presidiare al meglio le esigenze organizzative imposte dall’attuale situazione emergenziale e dall’attuazione del Recovery Plan.



A tal fine, anche tenuto conto dei concorsi già banditi e che saranno banditi a breve in molti Enti della Provincia di Lucca ed anche in altre comprese nel territorio Regionale e Nazionale , si organizzano corsi per la preparazione ai concorsi nei profili professionali amministrativi-contabili per le categorie C e, D, corso di primo livello.



Il Corso inizierà verosimilmente a metà ottobre 2021.



Le lezioni si svolgeranno in orario serale, in modalità virtuale sulla piattaforma GoTomeeting, con sedute settimanali.



Saranno messe a disposizione dei corsisti le registrazioni delle lezioni.



Le lezioni avranno la durata di 36 ore per il corso base.



Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati ed esperti, nonché docenti nelle materie oggetto del corso di preparazione.



Gli ambiti tematici:



1) Diritto costituzionale, diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali, Normativa sulla trasparenza , sull’anti-corruzione e sulla privacy.

2) Normativa sul procedimento amministrativo e sul lavoro alle dipendenze della PA;

3) Codice dei contratti pubblici e principi sulla gestione dei servizi pubblici

4)Tecniche di redazione dell’atto amministrativo per la prova teorico/pratica e risoluzione di casi pratici.

Per informazioni rivolgersi al seguente numero di cell :3404259131 o scrivere a studiolucadelfrate@gmail.com lasciando il vostro recapito telefonico