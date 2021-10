Albo presidenti di seggio e scrutatori: si possono presentare le domande per le nuove iscrizioni

Altre notizie brevi

mercoledì, 6 ottobre 2021, 18:19

Questo l’aggiornamento sulla situazione delle classi attualmente in quarantena nelle scuole delle singole zone dell’Azienda USL Toscana nord ovest (in un territorio ci sono le nuove quarantene e non le attuali):

mercoledì, 6 ottobre 2021, 14:54

Il Dipartimento Servizio sociale, non autosufficienza, disabilità ha promosso un corso per la formazione di amministratori di sostegno rivolto a associazioni o fondazioni operanti nel sistema sociale e sociosanitario integrato e a persone che intendono svolgere questo ruolo per il territorio di riferimento dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

mercoledì, 6 ottobre 2021, 12:46

Che cos’è una copia? In che cosa si differenzia dall’originale, o da altre copie? Di questo, del dibattuto tema del rapporto tra originale e copia e del suo significato storico-culturale si parlerà nel corso della conferenza L’originalità delle copie romane, un dissenso transatlantico insieme a tre eminenti studiosi dell’archeologia, dell’arte...

mercoledì, 6 ottobre 2021, 12:42

Venerdì 15 ottobre è l'ultimo giorno utile per presentare la manifestazione di interesse per partecipare al progetto Domus per il potenziamento dei servizi di cura domiciliare a persone affetta da Alzheimer o demenza senile residenti nei comuni della Zona distretto Piana di Lucca (Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica).

mercoledì, 6 ottobre 2021, 12:19

Anche sul territorio lucchese Enel Green Power lancia "Scelta Rinnovabile", un'iniziativa che consente, attraverso una raccolta fondi online di crowdfunding, di far partecipare tutti i cittadini in maniera diretta all'investimento per la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili in Italia, così da supportare la transizione energetica del Paese verso fonti energetiche...

martedì, 5 ottobre 2021, 22:20

L’Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGESC) riconosce, apprezza e da sempre valorizza il fondamentale ruolo svolto dai docenti degli istituti scolastici pubblici statali e paritari di ogni odine e grado che contribuiscono alla promozione dell’educazione delle giovani generazioni.

martedì, 5 ottobre 2021, 16:15

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 5 ottobre 2021, 16:04

Dalle nebbie della Manica al sole di Austerlitz. La campagna di Napoleone contro la Terza Coalizione (1803-1805). Proseguono le iniziative dell'associazione "Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana" nel bicentenario napoleonico: martedì 19 ottobre alle 17 nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (Via San Micheletto n.3, Lucca),...

martedì, 5 ottobre 2021, 15:28

Domenica 10 ottobre alle ore 9.30 si terrà, presso l’ex chiesa di San Francesco - Lucca, la “XL^ edizione bis” del Concorso Artigianato e Scuola organizzata, come sempre, dalla Confartigianato Imprese Lucca.

martedì, 5 ottobre 2021, 14:07

Lo scorso fine settimana, 2 e 3 Ottobre, i donatori di sangue del Gruppo Donatori di Sangue Fratres “Don Mario Barsantini” di Segromigno in Piano hanno festeggiato il 50°esimo anniversario dalla fondazione. Sabato 02 alle ore 17.00 alla Chiesa di Segromigno in Piano si è tenuta una Santa Messa a...