Asl fa il punto: "68 contagi in una settimana in Lucchesia"

martedì, 5 ottobre 2021, 16:15

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

I nuovi casi positivi, da martedì 28 settembre a lunedì 4 ottobre, sono stati 422 con 55 comuni coinvolti. Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 433 con 52 comuni coinvolti. Di seguito il dettaglio per ogni zona distretto.

ZONA APUANE: 64 nuovi casi positivi (da martedì 28 settembre a lunedì 4 ottobre) di cui 25 (pari al 39%) hanno meno di 35 anni.

Carrara 19, Massa 43, Montignoso 2.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.564

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 79

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 130.642 prime dosi e 134.196 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 84,1%.

ZONA LUNIGIANA: 28 nuovi casi positivi (da martedì 28 settembre a lunedì 4 ottobre) di cui 14 (pari al 50%) hanno meno di 35 anni.

Aulla 7, Fivizzano 2, Fosdinovo 7, Licciana Nardi 5, Pontremoli 5, Villafranca in Lunigiana 1, Zeri 1.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 378

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 24

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 31.758 prime dosi e 31.829 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 80,3%.

ZONA PIANA DI LUCCA: 68 nuovi casi positivi (da martedì 28 settembre a lunedì 4 ottobre) di cui 27 (pari al 40%) hanno meno di 35 anni.

Altopascio 18, Capannori 11, Lucca 25, Montecarlo 5, Pescaglia 2, Porcari 7.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.936

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 151

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 113.414 prime dosi e 113.836 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’84,5%.

ZONA VALLE DEL SERCHIO: 15 nuovi casi positivi (da martedì 28 settembre a lunedì 4 ottobre) di cui 4 (pari al 26%) hanno meno di 35 anni.

Bagni di Lucca 4, Barga 1, Borgo a Mozzano 2, Careggine 2, Castelnuovo di Garfagnana 2, Fabbriche di Vergemoli 3, Gallicano 1.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 532

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 24

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 26.825 prime dosi e 28.155 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 84,9%.

ZONA PISANA: 71 nuovi casi positivi (da martedì 28 settembre a lunedì 4 ottobre) di cui 29 (pari al 40%) hanno meno di 35 anni.

Cascina 12, Crespina Lorenzana 3, Pisa 35, San Giuliano Terme 18, Vecchiano 1, Vicopisano 2.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 3.476

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 81

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 104.850 prime dosi e 103.609 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 86,6%.

ZONA ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 38 nuovi casi positivi (da martedì 28 settembre a lunedì 4 ottobre) di cui 16 (pari al 42%) hanno meno di 35 anni.

Bientina 2, Buti 2, Calcinaia 5, Capannoli 1, Peccioli 1, Pomarance 4, Ponsacco 5, Pontedera 14, Santa Maria a Monte 1, Volterra 3.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.058

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 81

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 116.539 prime dosi e 117.693 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 85,8%.

ZONA LIVORNESE: 56 nuovi casi positivi (da martedì 28 settembre a lunedì 4 ottobre) di cui 20 (pari al 35%) hanno meno di 35 anni.

Collesalvetti 6, Livorno 50.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.006

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 106

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 131.673 prime dosi e 131.634 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 82,2%.

ZONA VALLI ETRUSCHE: 27 nuovi casi positivi (da martedì 28 settembre a lunedì 4 ottobre) di cui 10 (pari al 37%) hanno meno di 35 anni.

Castagneto Carducci 2, Cecina 9, Piombino 10, Rosignano Marittimo 5, San Vincenzo 1.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 984

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 46

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 85.900 prime dosi e 83.427 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 82,8%.

ZONA ELBA: 8 nuovi casi positivi (da martedì 28 settembre a lunedì 4 ottobre) di cui 2 (pari al 25%) ha meno di 35 anni.

Porto Azzurro 1, Portoferraio 6, Rio 1.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 276

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 11

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 24.899 prime dosi e 25.739 cicli completi

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 78,3%.

ZONA VERSILIA: 47 nuovi casi positivi (da martedì 28 settembre a lunedì 4 ottobre) di cui 14 (pari al 30%) hanno meno di 35 anni.

Camaiore 8, Forte dei Marmi 1, Pietrasanta 9, Seravezza 2, Stazzema 3, Viareggio 24.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.706

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 55

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 104.850 prime dosi e 103.609 cicli completi

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’85,6%.

DATI SUI RICOVERI COVID

Questa la situazione dei ricoveri Covid specifica per ciascun presidio.

All’ospedale di Livorno ci sono 19 ricoverati per Covid, di cui 3 in terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 13 ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 5 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 8 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 1 ricoverato in terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 4 ricoverati, di cui nessuno in terapia intensiva.

Dunque, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest i ricoveri per “Covid-19” sono in totale 50 (martedì 28 settembre erano 53) di cui 9 in terapia intensiva (martedì 28 settembre erano 10).

ALTRI DATI AZIENDALI SULL'ANDAMENTO DEI CONTAGI

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 86.927 (+718 rispetto a martedì 28 settembre).

Non si è registrato alcun decesso. Nella precedente settimana si erano registrati 5 decessi nel territorio aziendale: 1 nell’ambito di Lucca, 2 nell’ambito di Pisa e 2 nell’ambito della Versilia.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sono 5.915 (-103 rispetto a martedì 28 settembre) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

DATI AZIENDALI SULL'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI

A ieri (4 ottobre) le vaccinazioni effettuate erano 1.745.953, di cui 940.526 per prime dosi, tra ultraottantenni (95.036), altre fasce d’età (649.655), soggetti vulnerabili per patologia (76.886), operatori scolastici (36.180), operatori sanitari e sociosanitari (35.736), caregiver di soggetti vulnerabili (14.397), tutte le altre categorie come ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, forze di polizia e vigili del fuoco etc (32.636).

Sono stati vaccinati 455.983 uomini e 484.543 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (4 ottobre), apparteneva alla fascia 50-59 con 158.830 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 145.871 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 144.231 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 130.089 vaccinati; quindi la fascia 30-39 con 98.356; viene poi la fascia 20-29 con 90.890; la fascia d’età 80-89 con 87.837; la fascia 0-19 con 63.570 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 20.852.

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021.