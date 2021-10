Codice giallo per temporali sulla Toscana nord occidentale

Altre notizie brevi

domenica, 3 ottobre 2021, 20:41

La Giornata Nazionale ABIO è quest’anno più che mai un’occasione unica per raccontare la nostra straordinaria storia a misura di bambino e portare in piazza l’#orgoglioABIO.

sabato, 2 ottobre 2021, 13:31

Lunedì 4 ottobre partirà la chiusura temporanea alla circolazione in uscita da Porta Santa Maria. Il provvedimento si rende necessario per permettere l'esecuziuone di una serie di lavorazioni da parte di Geal, che sta realizzando due nuovi tratti di rete idrica in ghisa per circa 280 metri e in polietilene...

sabato, 2 ottobre 2021, 13:20

Il Lucca Tetro Festival – Che cosa sono le nuvole? 2021 ha chiuso un'edizione da record, con il tutto esaurito ad ogni appuntamento alla prossima kermesse e lancia i corsi di teatro. Il festival ha chiuso con l'anteprima nazionale di "Chi aiuta Pierino?" che ha goduto, come gli altri appuntamenti...

sabato, 2 ottobre 2021, 13:00

In preparazione dei concorsi già banditi e da bandire da parte delle Pubbliche Amministrazioni locali, ed anche alla luce del nuovo Piano per l’innovazione per la PA, presentato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, gli enti locali saranno interessati a breve da molti concorsi, onde presidiare al meglio le esigenze...

sabato, 2 ottobre 2021, 11:39

E’ stata inaugurata ieri pomeriggio (venerdì) al museo Athena di Capannori con una proposta interattiva di Teatro della Vita a cura del centro Zerka Moreno la mostra fotografica "Dentro l’Esodo, migranti sulla via europea" di Emanuele Confortin.

venerdì, 1 ottobre 2021, 22:35

Il consigliere comunale Bruno Zappia torna sullo spreco di soldi pubblici, stavolta sulla lettiera dei gatti già fatte in materiale compostabile con la raccolta dell'umido.

venerdì, 1 ottobre 2021, 22:32

Lunedì 11 ottobre alle 18, presso la Cattedrale di San Martino a Lucca, si terrà la presentazione del libro di Giuseppe Ghilarducci "San Martino - La Quarta Cattedrale di Lucca, undici secoli di interventi".

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:39

Nell’ambito del programma Vivi Lucca 2021, le associazioni paesane di Pontetetto insieme a Paesi e quartieri di Lucca e con il patrocinio del comune di Lucca, organizzano il concorso a premi “Le storie del nostro territorio”.

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:28

Appuntamento sabato 2 ottobre a Lucca, in Piazza Napoleone, con il Flash mob #Noncomeprima, organizzato da LAV Lucca per ripensare il nostro rapporto con animali e ambiente, evitando gli errori del passato, a cominciare dalle 6 proposte di cambiamento del Manifesto “Non torniamo come prima” promosso dall’associazione: www.lav.it/manifesto.

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:20

Maurizio Marchetti interviene sulla vicenda della Celtex a Altopascio: "Intestarsi, come ha tentato maldestramente di fare il sindaco uscente è l'ennesimo episodio di un sistema che vuole gettare fumo negli occhi dei cittadini-elettori. Infatti, se la Celtex e tante altre aziende hanno potuto fare interventi significativi di recupero di aree...