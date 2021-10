Concorso a premi "Le storie del nostro territorio"

Altre notizie brevi

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:28

Appuntamento sabato 2 ottobre a Lucca, in Piazza Napoleone, con il Flash mob #Noncomeprima, organizzato da LAV Lucca per ripensare il nostro rapporto con animali e ambiente, evitando gli errori del passato, a cominciare dalle 6 proposte di cambiamento del Manifesto “Non torniamo come prima” promosso dall’associazione: www.lav.it/manifesto.

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:20

Maurizio Marchetti interviene sulla vicenda della Celtex a Altopascio: "Intestarsi, come ha tentato maldestramente di fare il sindaco uscente è l'ennesimo episodio di un sistema che vuole gettare fumo negli occhi dei cittadini-elettori. Infatti, se la Celtex e tante altre aziende hanno potuto fare interventi significativi di recupero di aree...

venerdì, 1 ottobre 2021, 14:45

L'amministrazione comunale ha emesso un avviso pubblico per la redazione del calendario – programma annuale fino alla fine del 2021 delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario come fiere e mercati che tradizionalmente si svolgono nelle varie frazioni del territorio.

venerdì, 1 ottobre 2021, 14:24

Mancavano solo loro e alla fine sono arrivate. Ci saranno anche le due pale dipinte da Vincenzo di Bertone Civitali nella nuova esposizione che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca inaugura sabato 2 ottobre nei rinnovati ambienti della Sala dell’Affresco del Complesso di San Micheletto.“Bellezza. Appartenenza. Identità.

venerdì, 1 ottobre 2021, 14:04

Fino al 20 ottobre le famiglie che sono risultate morose a causa della situazione di bisogno economico venutasi a creare in seguito all'emergenza epidemiologica, possono richiedere un sostegno per pagare debiti maturati da marzo 2020 fino ad oggi sulle utenze della luce, del riscaldamento, dell'acqua e sulla tassa dei rifiuti.

venerdì, 1 ottobre 2021, 12:23

L'assemblea degli iscritti di Italia Viva tenuta dai due coordinatori Alberto Baccini e Anna Rossi ha illustrato la posizione del partito facendo il punto sugli incontri avvenuti con gli altri movimenti della sinistra lucchese, ovvero Azione,"Impegno Civico per Lucca" di Celestino Marchini , il Pd e altre forze politiche.

venerdì, 1 ottobre 2021, 12:20

Ricco calendario di iniziative in programma nel mese di ottobre al Centro Chiavi d'Oro.

venerdì, 1 ottobre 2021, 12:10

Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della Provincia di Lucca sempre più vicino ai cittadini del territorio.

venerdì, 1 ottobre 2021, 09:41

- La scuola In Musica raddoppia a Lucca e approda anche in Borgo Giannotti con InMusica City. La storica scuola di musica dell’Oltreserchio nata nel 2004 sbarca in via Augusto Passaglia, 52: l’appuntamento è per sabato 2 ottobre, alle 16:00 quando insieme al Sindaco Alessandro Tambellini InMusica taglierà il consueto...

venerdì, 1 ottobre 2021, 09:40

Prende il via «I Lunedì alla Biblioteca Statale di Lucca », organizzati dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa...