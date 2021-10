DDL Zan, Bianucci risponde a Fratelli d’Italia: “Felicitazioni che provocano la stessa amarezza degli applausi in Senato”

venerdì, 29 ottobre 2021, 09:09

“Le felicitazioni pubbliche del consigliere regionale Fantozzi e dei consiglieri comunali Martinelli e Testaferrata per la bocciatura del DDL Zan provocano la stessa amarezza e lo stesso imbarazzo provato al momento degli applausi in Senato al momento del voto”.



Così il consigliere comunale Daniele Bianucci replica agli esponenti di Fratelli d’Italia, in merito al disegno di legge contro le discriminazioni per orientamento sessuale, misoginia e abilismo.

“Certo, ogni opinione è da rispettare. Molto meno comprensibile è esprimere felicità per una scelta che, con un voto segreto, ha negato diritti a chi oggi non li ha - sottolinea il consigliere Bianucci - Tante persone, oggi, sono meno tutelate e sicure, rispetto a quello che sarebbero state se il Senato avesse deciso di approfondire il testo proposto dal deputato Zan, che già aveva ricevuto l’approvazione da parte della Camera. Negare le tante discriminazioni che ancora in molti, pure sul nostro territorio, subiscono a causa del proprio orientamento sessuale, o a causa di misoginia e abilismo, è atteggiamento che ferisce, e che ci impedisce di completare quei passi in avanti che possano finalmente rendere l’Italia un Paese davvero accogliente e rispettoso di ogni differenza”.



“Il Consiglio comunale di Lucca si era espresso, con una mozione, a sostegno del provvedimento, e questo ci riempie di orgoglio - prosegue Bianucci - Nella nostra Città, ogni persona deve sapere che l’impegno è massimo per combattere le discriminazioni e per garantire la libertà e l’uguaglianza di tutte e tutti. Purtroppo, la legislazione nazionale continuerà a non aiutarci e a non sostenere tale attenzione e cura: ciò significa solo che la nostra lotta deve proseguire con ancora più forza e decisione”.