Domenica 7 novembre torna mercato straordinario di Sant'Anna

giovedì, 28 ottobre 2021, 12:16

Domenica 7 novembre in viale Puccini torna il tradizionale mercato straordinario di Sant’Anna organizzato da Confcommercio e Confesercenti Toscana Nord con gli operatori del mercato Don Baroni. Dalle 8 alle 20 una occasione di shopping tra i banchi ma anche nelle attività a posto fisso che da sempre accolgono con favore la collaborazione con i colleghi ambulanti. L’edizione dell’ottobre 2020 fu l’ultima prima di un lungo periodo di restrizioni a causa della pandemia, restrizioni che gli operatori ambulanti hanno accusato in maniera davvero pesante con l’annullamento di tutti gli eventi che non fossero i mercati settimanali. Da qui l’impegno delle due associazioni di categoria di ripartire non solo con il tradizionale appuntamento di Sant’Anna ma anche con le altre fiere. “Il mercato straordinario – commentano i responsabili di Confesercenti Toscana Nord e Confcommercio – è una occasione sia per il commercio su area pubblica che per il commercio in sede fissa. Si pone l’obiettivo da un lato di dare visibilità al mercato di Lucca, che per una giornata si trasferisce dalla sua tradizionale sede, in uno dei quartieri più importanti della città; sia di valorizzare il commercio in sede fissa che in queste giornate, grazie all’importante afflusso di persone, ha la possibilità di promuoversi e farsi conoscere”. L’assegnazione dei posteggi è prevista mercoledì 3 novembre a partire dalle 14.30 presso il mercato ortofrutticolo in piazza Caduti del Lavoro. Per questa edizione sarà utilizzata la graduatoria del mercato Don Baroni del sabato.