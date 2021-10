È on line la domanda di pensione di reversibilità precompilata

venerdì, 22 ottobre 2021, 14:35

Sul sito www.inps.it è disponibile la domanda di reversibilità in modalità precompilata.



Il nuovo servizio on line rende Inps sempre più vicino al cittadino in modo proattivo assistendo l’utente nella presentazione della domanda, con i dati già precaricati, disponibili negli archivi dell’Istituto.



La procedura automatizzata, a seguito della eliminazione della pensione per decesso del titolare, avviserà il beneficiario, tramite i contatti disponibili a sistema, che nella sua area riservata del sito Inps è presente la domanda precompilata per la richiesta di pensione di reversibilità.



L’utente, accreditato con SPID, CIE e CNS, potrà accedere all’area MyINPS, visualizzare la domanda già precompilata con tutti i dati reperibili negli archivi dell’Istituto e utili al corretto invio della richiesta, completare il modulo con le informazioni mancanti e inoltrare la domanda con un click.



Si ricorda che è sempre attivo il servizio di delega che consente ad un'altra persona (ad esempio il figlio) di accedere ai propri servizi on line e che gli utenti che aggiornano i propri contatti sul sito dell’Istituto interagiscono più velocemente con Inps.