Anche il Pd di Capannori grida 'al fascismo' dopo i fatti di Roma

domenica, 10 ottobre 2021, 19:47

Antonio Bertolucci segretario del Pd di Capannori e Guido Angelini, capogruppo del Pd in consiglio comunale condannano quanto avv enuto ieri a Roma e manifestano solidarietà alla Cgil:

Il partito democratico, si unisce alla condanna degli atti che hanno caratterizzato la manifestazione di ieri a Roma durante la quale abbiamo assistito a fenomeni che non avremmo mai più voluto accadessero nella nostra comunità nazionale.

Quando in nome della libertà di manifestare si mettono in atto gesti di estrema violenza con evidenti collegamenti ad ideologie che hanno macchiato la nostra storia, non può che nascere una sensazione di allarme, di grande sgomento e contemporaneamente il desiderio di reagire con estrema fermezza per smascherare l’operato di coloro che usano questo momento particolare per cercare di riaffermare gesti e comportamenti propri dell’era fascista.

Per questo, mentre esprimiamo la nostra più grande solidarietà a tutti gli iscritti alla CGIL la cui sede è stata simbolicamente e vigliaccamente assaltata da questi nostalgici violenti, invitiamo tutti a reagire a non lasciarsi intimidire e a manifestare la volontà di difendere i valori democratici nati dalla resistenza.

E mentre chiediamo al governo di mettere in atto con grande fermezza tutti gli atti necessari a colpire ed a sciogliere tutte quelle formazioni che sono chiaramente riconducibili “al fascismo” senza più indugiare in atteggiamenti attendistici che si rivelano sempre più pericolosi, invitiamo il sindaco Menesini a garantire la presenza dei rappresentanti del comune di Capannori alla manifestazione di sabato prossimo indetta dalle confederazioni sindacali a Roma e a sollecitare anche la presenza di associazioni e di cittadini del nostro territorio.

Difendiamo la Democrazia, no alla violenza ed all’intolleranza!!!