Europa Verde: "No alla svendita della ex manifattura tabacchi"

Altre notizie brevi

lunedì, 4 ottobre 2021, 21:37

Consigliere comunale di Lega Salvini premier Bruno Zappia: "Si va in piazza per protestare per Greta cantando "bella ciao" e per i nostri padri che hanno costruito quest'Italia, tradita? Molti anziani visti gli aumenti del gas non potranno permettersi il riscaldamento.

lunedì, 4 ottobre 2021, 19:30

Francesco Borelli (Luca Menesini Sindaco) si è dimesso dalla carica di consigliere comunale per motivi di lavoro.

lunedì, 4 ottobre 2021, 17:41

Sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Banca del Monte di Lucca (www.facebook.com/FondazioneBML) l'incontro con Francesco Paolo Tronca, martedì 5 ottobre 2021 alle 21,15 nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni (piazza San Martino, 4).

lunedì, 4 ottobre 2021, 17:23

Sabato prossimo, alle ore 16,30, Pescia ospita un evento importante organizzato dalla Sezione locale dell'Istituto Storico Lucchese col patrocinio dei Comuni di Pescia e Montecarlo. Nella vasta sala del Palagio si parlerà di viticoltura e di fillossera in occasione della presentazione del volume di Vincenza Papini " Il pioniere italiano...

lunedì, 4 ottobre 2021, 14:22

Il Comune di Capannori ha emesso un avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo come project manager per l'attività di supporto all'Ufficio Innovazione Civica per il progetto Reusemed. Un Progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma ENI CBC Med.

lunedì, 4 ottobre 2021, 14:03

Mostra di pittura illustrazione e fotografia Nuovo Eden chiesa di Santa Caterina in centro storico, in via del Crocifisso 1 espongono Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera Elisabetta Tuccimei fino al 12 ottobre con orario 16 alle 20 chiuso il lunedì.

domenica, 3 ottobre 2021, 20:43

Temporali attesi sulle Apuane e in Lunigiana, in Garfagnana e sull’Arcipelago. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico. Per l’avvicinarsi di un’intensa perturbazione atlantica domani, lunedì 4 ottobre, si prevede infatti un graduale peggioramento delle condizioni meteo con rovesci...

domenica, 3 ottobre 2021, 20:41

La Giornata Nazionale ABIO è quest’anno più che mai un’occasione unica per raccontare la nostra straordinaria storia a misura di bambino e portare in piazza l’#orgoglioABIO.

sabato, 2 ottobre 2021, 13:31

Lunedì 4 ottobre partirà la chiusura temporanea alla circolazione in uscita da Porta Santa Maria. Il provvedimento si rende necessario per permettere l'esecuziuone di una serie di lavorazioni da parte di Geal, che sta realizzando due nuovi tratti di rete idrica in ghisa per circa 280 metri e in polietilene...

sabato, 2 ottobre 2021, 13:20

Il Lucca Tetro Festival – Che cosa sono le nuvole? 2021 ha chiuso un'edizione da record, con il tutto esaurito ad ogni appuntamento alla prossima kermesse e lancia i corsi di teatro. Il festival ha chiuso con l'anteprima nazionale di "Chi aiuta Pierino?" che ha goduto, come gli altri appuntamenti...