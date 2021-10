Fantozzi-Martinelli (FdI): "Il carcere di Lucca deve essere destinato a funzioni di custodia attenuata"

Altre notizie brevi

sabato, 30 ottobre 2021, 15:37

Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara partecipa commossa al lutto dell'intera comunità capannorese per l'improvvisa scomparsa di Walter Bandiera. Il presidente dell'associazione Rodolfo Pasquini e la direttrice Sara Giovannini, a nome dell'intera struttura, si stringono con affetto attorno alla famiglia ed in particolar modo alla...

sabato, 30 ottobre 2021, 14:00

Domenica 31 ottobre a Lucca Comics & Games è il Tuono Day per una giornata ricca di appuntamenti dedicati ad Andrea Paggiaro in arte Tuono Pettinato, uno degli autori più brillanti e amati della sua generazione recentemente scomparso.

sabato, 30 ottobre 2021, 11:35

Il termine per l'iscrizione ai corsi di inglese organizzati presso la biblioteca di Camigliano è stato prorogato fino a sabato 6 novembre e l'inizio delle lezioni avverrà lunedì 15 novembre secondo programma.

sabato, 30 ottobre 2021, 10:43

Sabato 6 novembre in orario 10:30 e 16:00 visite guidate da Annamaria Giusti al Museo della Cattedrale, per gruppi fino a un massimo di 10 persone.

sabato, 30 ottobre 2021, 10:38

L’organizzazione di Pandora e il Comune hanno deciso di annullare per lutto l’iniziativa ‘Halloween in piazza a Capannori’, in programma domani (domenica) in piazza Aldo Moro e si stringono con affetto alla famiglia Giusfredi-Bandiera.

sabato, 30 ottobre 2021, 10:08

Ultimi giorni per iscriversi ai nuovi corsi organizzati da Fisascat Cisl Lucca in collaborazione con Ebincolf per la formazione di assistenti familiari.Percorsi formativi gratuiti al termine dei quali saranno rilasciati una serie di attestati funzionali al lavoro: attestato Fisascat Cisl Tn 2, attestato di frequenza Ebincolf , rilasciati dall'agenzia formativa.

venerdì, 29 ottobre 2021, 16:53

Entra nel vivo il programma di Lucca Comics & Games per la seconda giornata di festival, sabato 30 ottobre, che culminerà nella serata di premiazione nel corso della quale saranno annunciati i vincitori dei Lucca Comics & Games Awards, ovvero gli "Oscar" italiani del fumetto e del gioco (ore 21.00,...

venerdì, 29 ottobre 2021, 14:38

In occasione di Lucca Comics 2021, dal 29 ottobre al 1° di novembre, in mostra al Bar Peschino di piazza San Michele le fotografie di Giuditta Pieroni.

venerdì, 29 ottobre 2021, 14:16

Dall'1 novembre fino al 31 marzo nei comuni che aderiscono al Pac- Piano d'azione comunale d'area vasta (Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio e Montecarlo) scattano i divieti di abbrucciamento che sono legati al risanamento della qualità dell'aria e nella fattispecie alla necessità di diminuire progressivamente la quantità di polveri sottili in atmosfera.

venerdì, 29 ottobre 2021, 14:14

Il Consorzio 1 Toscana Nord, considerati i ritardi dovuti ad un problema tecnico avvenuto nelle fasi di emissione degli avvisi di pagamento, ha deciso di prorogare la data di scadenza del pagamento dal 5 novembre, come riportato sui bollettini, al 15 novembre 2021.