‘Fede e fumetto’: una mostra nel tempio valdese

martedì, 26 ottobre 2021, 10:14

Torna l'appuntamento con "Fede e Fumetto" nel tempio valdese di Lucca, in via Galli Tassi 50. Come è ormai consuetudine, negli stessi giorni di Lucca Comics & Games, dal 29 ottobre al 1° novembre, il tempio valdese ospita una mostra di fumetti, quest'anno dedicata all'albo "Il Sentiero", graphic novel di Andrea Tridico (Round Robin Editrice). E' la storia di due ragazzi che in epoche diverse (1619 l'uno, 2019 l'altro) si trovano a vivere il dramma dell'essere migranti, esiliati dal loro Paese.

2019: Enoch è un ragazzo ivoriano evangelico, giunto in Italia e inserito in un progetto di accoglienza per migranti della Chiesa Valdese di Torre Pellice.

1619: David è un esule valdese a Ginevra, dove si è rifugiato in seguito alle persecuzioni religiose. David prende parte al Glorioso Rimpatrio per ritornare alle sue valli natie.

L'intrecciarsi delle loro vicende ci porta tra la storia e l'attualità in una narrazione che mette in dialogo il passato e il presente, una chiave utile per comprendere meglio la realtà che viviamo, a partire proprio dal dramma dell'emigrazione.

La mostra resterà aperta dal 29 ottobre al 1° novembre dalle ore 15 alle ore 19

In oltre sabato 30 dalle ore 15 alle ore 17 sarà presente l’autore Andrea Tridico per la presentazione del suo libro presso il Tempio Valdese in Via Galli Tassi 50.

Per eventuali informazioni telefonate a Sara Heinrich 3473267742 o Claudio Simi 3483723241