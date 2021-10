Festa per i tre anni della Casa del Popolo di Lucca

venerdì, 22 ottobre 2021, 10:47

La Casa del Popolo di Lucca domani (sabato 23 ottobre) festeggia tre anni. A farla nascere la Società Popolare di Mutuo Soccorso "G. Garibaldi" di Lucca, nata nel 2009, che ha avuto come primo presidente il compianto compagno Francesco Giuntoli.



"In questi tre anni - si legge nella nota - la Casa del Popolo, che ha sede nella frazione di Verciano del Comune di Capannori, è diventata punto di riferimento di compagne e compagni, amiche e amici, partiti e associazioni del territorio che l'hanno individuata come luogo di discussione, crescita politica, di attività solidaristica e mutualistica, occasione di incontri attraverso le varie iniziative proposte. Sono intervenuti alle nostre iniziative Adelmo Cervi e i genitori di Lorenzo Orsetti, gli operai della GKN e della Texprint; abbiamo organizzato eventi per approfondire la conoscenza e le lotte dei popoli curdo, zapatista, palestinese, saharawi e dell'America Latina; abbiamo espresso solidarietà concreta agli amici di Vicofaro; abbiamo fatto memoria della nostra storia ricordando Rosa Luxemburg ma anche il ventennale del G8 di Genova.



Con lo scoppio della pandemia abbiamo creato una Cassa di Resistenza per aiutare chi, soprattutto migranti, avevano e hanno evidenti difficoltà materiali. Attraverso le donazioni di numerose compagne e compagni, e qui vogliamo ancora una volta ringraziare la RSU della Perini, le realtà sindacali, le associazioni, i collettivi e le attività commerciali del territorio che ci supportano, da oltre un anno e mezzo garantiamo ad una media settimanale di 20 nuclei familiari aiuti alimentari e contributi per pagare bollette e affitti. A questo proposito è nata la Rete di Solidarietà Popolare che organizza la raccolta alimentare e la sua distribuzione alle famiglie, compresa la raccolta e la messa a disposizione di chi ha bisogno di indumenti usati, prodotti per l'igiene e materiale scolastico.



Per il nostro terzo anniversario abbiamo organizzato una festa con giochi, merende e aperitivi e una significativa iniziativa simbolica: la piazzetta antistante alla Casa del Popolo verrà dedicata a Gino Strada con la partecipazione del gruppo Emergency di Lucca".



Appuntamento dunque domani dalle 17 in poi alla Casa del Popolo di Lucca a Verciano in via dei Paoli 22.