Fisascat Cisl Lucca: corsi gratuiti per badante e colf

sabato, 30 ottobre 2021, 16:19

"Prendiamo l'impegno a sollecitare le istituzioni competenti. E' assolutamente necessario che i livelli regionali e centrali dell'Amministrazione penitenziaria attuino iniziative per destinare il carcere di Lucca a funzioni di custodia attenuata, assegnandovi soltanto detenuti con caratteristiche rieducative" lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo...

sabato, 30 ottobre 2021, 15:37

Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara partecipa commossa al lutto dell'intera comunità capannorese per l'improvvisa scomparsa di Walter Bandiera. Il presidente dell'associazione Rodolfo Pasquini e la direttrice Sara Giovannini, a nome dell'intera struttura, si stringono con affetto attorno alla famiglia ed in particolar modo alla...

sabato, 30 ottobre 2021, 14:00

Domenica 31 ottobre a Lucca Comics & Games è il Tuono Day per una giornata ricca di appuntamenti dedicati ad Andrea Paggiaro in arte Tuono Pettinato, uno degli autori più brillanti e amati della sua generazione recentemente scomparso.

sabato, 30 ottobre 2021, 11:35

Il termine per l'iscrizione ai corsi di inglese organizzati presso la biblioteca di Camigliano è stato prorogato fino a sabato 6 novembre e l'inizio delle lezioni avverrà lunedì 15 novembre secondo programma.

sabato, 30 ottobre 2021, 10:43

Sabato 6 novembre in orario 10:30 e 16:00 visite guidate da Annamaria Giusti al Museo della Cattedrale, per gruppi fino a un massimo di 10 persone.

sabato, 30 ottobre 2021, 10:38

L’organizzazione di Pandora e il Comune hanno deciso di annullare per lutto l’iniziativa ‘Halloween in piazza a Capannori’, in programma domani (domenica) in piazza Aldo Moro e si stringono con affetto alla famiglia Giusfredi-Bandiera.

venerdì, 29 ottobre 2021, 16:53

Entra nel vivo il programma di Lucca Comics & Games per la seconda giornata di festival, sabato 30 ottobre, che culminerà nella serata di premiazione nel corso della quale saranno annunciati i vincitori dei Lucca Comics & Games Awards, ovvero gli "Oscar" italiani del fumetto e del gioco (ore 21.00,...

venerdì, 29 ottobre 2021, 14:38

In occasione di Lucca Comics 2021, dal 29 ottobre al 1° di novembre, in mostra al Bar Peschino di piazza San Michele le fotografie di Giuditta Pieroni.

venerdì, 29 ottobre 2021, 14:16

Dall'1 novembre fino al 31 marzo nei comuni che aderiscono al Pac- Piano d'azione comunale d'area vasta (Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio e Montecarlo) scattano i divieti di abbrucciamento che sono legati al risanamento della qualità dell'aria e nella fattispecie alla necessità di diminuire progressivamente la quantità di polveri sottili in atmosfera.

venerdì, 29 ottobre 2021, 14:14

Il Consorzio 1 Toscana Nord, considerati i ritardi dovuti ad un problema tecnico avvenuto nelle fasi di emissione degli avvisi di pagamento, ha deciso di prorogare la data di scadenza del pagamento dal 5 novembre, come riportato sui bollettini, al 15 novembre 2021.