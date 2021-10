Fissare l'appuntamento con un tecnico del Consorzio sarà ancora più facile e rapido

venerdì, 8 ottobre 2021, 12:51

I cittadini non dovranno mai più fare file al Consorzio 1 Toscana Nord, per confrontarsi coi dipendenti dell'ufficio tecnico relativamente alle questioni per la sicurezza idraulica ed ambientale dei nostri corsi d'acqua.

Dopo la sperimentazione già avviata dal marzo scorso per gli appuntamenti con gli operatori del catasto consortile per gli avvisi di pagamento, il progetto "Prenota con click! #eliminalafila" dell'Ente compie infatti adesso un ulteriore salto di qualità.

A partire dalla prossima settimana, fissare l'appuntamento con un tecnico del Consorzio sarà ancora più rapido e semplice: a qualsiasi cittadino basterà collegarsi col portale di "preonotoPA" (il link è prenotoPA.it/enti/consorzio1toscananord/) o in alternativa telefonare al numero verde 800/052852, per decidere sede, operatore, data e orario dell'incontro. Sarà poi l'Ente consortile a confermare, con una email di promemoria all'utente, i dati del colloquio.

Il servizio è attivo per tutte le sedi consortili: Viareggio, Capannori, Borgo a Mozzano e Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca; Massa e Aulla, in provincia di Massa-Carrara.

Il link del portale è ben visibile e facilmente accessibile sulla home-page del sito del Consorzio, www.cbtoscananord.it. Il progetto rientra in un percorso più complessivo per il potenziamento dell'Ufficio relazione con il pubblico dell'Ente consortile.

"I cittadini sono al centro della nostra attività – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – e potenziando questo nuovo strumento intendiamo ribadirlo, valorizzando il nostro impegno al servizio dei consorziati. Con questo ulteriore passo, prendere un appuntamento coi nostri operatori diventa ancora più facile e veloce. In tal modo, siamo sicuri, crescerà la soddisfazione degli utenti. E sarà questo un modo per scongiurare la possibilità che si verifichino file agli sportelli, comunque già dotati di ogni accorgimento di sicurezza (vetri, distanziamenti e quant'altro): uno strumento in più, quindi, che adottiamo pure per contrastare il contagio da Covid".

Resta confermata, naturalmente, la possibilità di fissare gli appuntamenti pure con gli operatori del catasto per segnalazioni sugli avvisi di pagamento: in questo caso, il colloquio potrà essere svolto pure in modalità online attraverso skype, whatsapp o teams.