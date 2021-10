Funghi in piazza a Capannori

Altre notizie brevi

venerdì, 8 ottobre 2021, 16:08

Le utenze non domestiche hanno tempo fino al 10 ottobre per richiedere l'abbattimento della parte variabile della Tari. La manovra di sostegno si rivolge alle categorie commerciali e artigianali più colpite dagli effetti della pandemia da Covid 19 nell'anno 2021.

venerdì, 8 ottobre 2021, 14:22

Il codice giallo per vento, in corso e valido fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 8 ottobre, viene esteso a quasi tutta la Toscana. Restano escluse soltanto alcune aree dell'Appennino tosco-emiliano e della costa settentrionale (Versilia-Serchio).

venerdì, 8 ottobre 2021, 14:07

Sono stati 650 gli ascolti che hanno ricevuto i 35 episodi del podcast "Settimana dell'allattamento al seno 2021". Quasi 200 gli ascoltatori unici che dal 1 ottobre a oggi si sono collegati attraverso Anchor o Spotify per ascoltare le puntate realizzate grazie al contributo professionale degli operatori sanitari, con la...

venerdì, 8 ottobre 2021, 13:11

Sono stati 4,2 milioni i viaggiatori che quest’estate hanno scelto i treni regionali per spostarsi in Toscana, grazie anche ai nuovi servizi introdotti da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) a sostegno del turismo sostenibile e dell’economia toscana.

venerdì, 8 ottobre 2021, 13:06

La lista Altopascio Verde Socialista è molto soddisfatta per la rielezione al primo turno della sindaco Sara D'Ambrosio. "La nostra scelta di aderire alla coalizione di centrosinistra - affemano Rossano Lenci ed Eros Tetti - è stata fondamentale per il futuro del nostro comune, la sconfitta della destra maturata al...

venerdì, 8 ottobre 2021, 12:51

I cittadini non dovranno mai più fare file al Consorzio 1 Toscana Nord, per confrontarsi coi dipendenti dell'ufficio tecnico relativamente alle questioni per la sicurezza idraulica ed ambientale dei nostri corsi d'acqua.

venerdì, 8 ottobre 2021, 12:24

Acque SpA comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Capannori, martedì 12 ottobre dalle ore 8:30 alle 11, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie dei Centoni, dei Francesconi, dei Preti e della Colombaia.

venerdì, 8 ottobre 2021, 11:20

Ultimi giorni per visitare la mostra di pittura, illustrazione e fotografia fino al 12 ottobre con orario 16 alle 20 nella chiesa di Santa Caterina in via del Crocifisso n1. In mostra opere di Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei.

venerdì, 8 ottobre 2021, 11:19

E' in programma martedì 12 ottobre, alle 16,30, la conferenza online intitolata "Lacrime e latte. Immagini e testimonianze dell'emigrazione delle balie" organizzata dal Museo del Risorgimento di Lucca in collaborazione con il Museo Paolo Cresci per la storia dell'Emigrazione italiana.

venerdì, 8 ottobre 2021, 10:05

Lunedì 11 ottobre è stato indetto uno sciopero generale da tutto il sindacalismo di base, a cui nei giorni scorsi è arrivata la significativa adesione anche del Collettivo di Fabbrica della GKN."Una giornata storica - afferma PalP Lucca - che vede di nuovo tutte le realtà sindacali di base unite...