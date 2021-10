Fuori "Creature imperfette", il nuovo libro di Daniele Nottoli

giovedì, 21 ottobre 2021, 11:03

Una serie di racconti che parlano di uomini, donne, dirigenti, operai, vampiri, lampionai, assassini. Esseri creati da un'entità superiore che ha dato loro la vita lasciandoli, tuttavia, imperfetti. Il sogno, l'incubo e l'allucinazione sono sempre presenti, così come la paura di quello che arriverà e l'orrore di quello vedono, non sempre spiegabile, non sempre concreto.

Daniele Nottoli nasce a Lucca nel 1993. Diplomato Grafico pubblicitario, lavora come operaio nella cantieristica navale a Viareggio e nel tempo libero si dedica alla letteratura e alla cinefilia. Negli ultimi anni ha iniziato a scrivere brevi racconti, ispirandosi in particolare al genere horror.