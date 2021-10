Giornata lucchese per l'assessore regionale Spinelli: visitato il Centro Carlo Del Prete

domenica, 24 ottobre 2021, 18:04

Giornata lucchese per l'assessore regionale Spinelli che giovedì ha visitato realtà, servizi e incontrato operatori che lavorano nell'area minori e famiglie della Piana di Lucca e nel corso della quale ha visitato l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Centro Carlo Del Prete".

Nelita Lilli Begliuomini attuale presidente dell'ASP Carlo del Prete ha illustrato all'assessora Spinelli i progetti che il CdA ha avviato, anche se con la pandemia hanno subito qualche rallentamento, e che a fianco ad una riqualificazione dell'immobile oggetto di una graduale ristrutturazione strordinaria, ha elaborato una progettualità complessa e articolata per far tornare il Carlo del Prete un centro a servizio della cittadinanza.

"Nei mesi pre-pandemia, dichiara la presidente Nelita Lilli Begliuomini, abbiamo costruito con oltre 15 realtà del territorio un percorso di co-progettazione con l'obettivo di realizzare interventi per la valorizzazione culturale, aggregativa e di inclusione sociale degli spazi del Carlo Del Prete, del Parco Valgimigli e di Palazzo Micheletti (del quale abbiamo in uso alcune stanza grazie alla Fondazione Cassa Di Risparmio di Lucca e alla donazione della Signora Micheletti).

L'obiettivo, condiviso da soggetti del volontariato, promozione e cooperazione sociale selezionati attraverso avviso pubblico, è di realizzare attività, progetti e laboratori finalizzati al tempo libero, alla socializzazione, al gioco, ai servizi educativi e formativi, a percorsi di inclusione sociale, ad eventi e iniziative culturali e sportive con particolare attenzione a bambini e adolescenti in situazione di svantaggio socio-economico e/o socio-educativo.

Allo stesso tempo abbiamo sviluppato in collaborazione con il Comune di Lucca un percorso di co-progettazione di parchi urbani diffusi per la resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico, arrivando alla definizione di una ipotesi di riqualificazione non solo del Parco Valgimigli ma dell'intero parco del Carlo Del Prete sul quale ora siamo alla ricerca di finanziamenti per passare alla fase realizzativa."

Il confronto ha poi toccato il tema della riqualificazione e destinazione a progetti del materno infantile dell'ultimo piano del palazzo e del pieno utilizzo di altri spazi da destinare ad attività con gli adolescenti.

L'Assessora Spinelli ha infine visitato la comunità educativa per minori gestita dall'ASP Carlo del Prete incontrando anche i ragazzi e gli operatori della struttura.

"Abbiamo registrato una piena sintonia con l'Assessora regionale che ha accolto favorevolmente la filosofia che anima questi diversi interventi – conclude Nelita Lilli Begliuomini – e ci ha incoraggiato a sviluppare progetti che mettano al centro delle nostre città servizi e opportunità di aggregazione per i giovani pensate in termini di integrazione e multidisciplinarietà, spazi offerti per tutti i ragazzi e le ragazze con attività e luoghi progettati in modo inclusivo per i giovani maggiormente svantaggiati o con disabilità"