Gravi due giovani paracadutisti dopo il lancio

Altre notizie brevi

giovedì, 14 ottobre 2021, 17:03

CTT Nord comunica che domani, 15 ottobre, con l’entrata in vigore dell’obbligo dell’esibizione del Green pass nei luoghi di lavoro, si potrebbero verificare casi di mancata erogazione del servizio, che ad oggi non sono prevedibili.

giovedì, 14 ottobre 2021, 16:42

Sabato 16 e domenica 17 ottobre a Lucca, si svolgerà l’evento che evoca tre eccellenze che hanno contribuito alla storia illustre di questa città: il cavallo, l’automobile e il volo.

giovedì, 14 ottobre 2021, 14:16

Lunedì 18 ottobre ricorre la festa liturgica di San Luca e in quella data, alle ore 18.30, all’ospedale di Lucca verrà celebrata una messa per il patrono della Parrocchia di San Luca e Santa Caterina.

giovedì, 14 ottobre 2021, 12:19

Il consiglio comunale di Capannori, nella seduta di ieri (mercoledì) ha approvato una mozione di condanna 'per l'assalto fascista alla sede nazionale della Cgil e per le gravi minacce contro le sedi istituzionali del Governo' presentata dai gruppi di maggioranza in consiglio (Pd, Luca Menesini sindaco, Più Capannori, Sinistra per...

giovedì, 14 ottobre 2021, 08:34

Dopo aver partecipato lunedì alla manifestazione regionale di Firenze in occasione dello sciopero generale indetto da tutti i sindacati di base e sostenuto dal collettivo di fabbrica della GKN per chiedere un'inversione totale al governo su lavoro, ambiente, scuola, sanità e trasporti, Potere al Popolo rilancia a Lucca anche il...

mercoledì, 13 ottobre 2021, 12:21

Dalla messaggistica istantanea di Whatsapp Business ai segreti del social media marketing: iscrizioni aperte per i nuovi corsi di formazione a cura dell'Ente bilaterale e mirati a fornire alla aziende gli strumenti giusti per sfruttare tutta la potenza di internet e promuovere in modo adeguato i loro prodotti o servizi.

mercoledì, 13 ottobre 2021, 11:39

La difficile condizione di vita – non solo economica – di milioni di pensionati che vivono nelle aree interne è stato uno degli argomenti centrali del'incontro che l'Inac e l'Associazione nazionale pensionati della Cia ha avuto con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al quale ha rappresentato le questioni più...

mercoledì, 13 ottobre 2021, 10:03

Poste Italiane e Confesercenti hanno firmato un accordo per l’offerta di servizi digitali innovativi a supporto delle piccole e medie imprese associate.

martedì, 12 ottobre 2021, 16:42

Triplica l'impegno del comune di Lucca per favorire lo smaltimento dell'amianto.

martedì, 12 ottobre 2021, 16:30

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.