Halloween Celebration: "Misterica" a Villa Reale di Marlia

giovedì, 21 ottobre 2021, 12:46

Halloween Celebration ha una nuova imperdibile tappa: la NERO creativelab e la Loga Studio Art Vision, mettono in scena un coinvolgente percorso spettacolo horror nella suggestiva cornice di Villa Reale di Marlia.

Sul cedere di ottobre, i limiti tra le dimensioni si indeboliscono, dando modo ad ombre e presenze di ritornare ai luoghi del loro passato.

Così accade in Villa Reale, solo per due notti. Quanti servono ed operano entro il perimetro del parco, conoscono bene ogni quanto e nell'assoluta segretezza, all'insaputa dei padroni, donano un modo ai mortali di vivere diretti la non vita.

Vi sono anime benevole ed altre pericolose, ma questo, è parte del gioco ed è il debito pegno della dovuta conoscenza. Così, come ogni addio, anche questo passare, lascia una traccia ad ognuno una frase in futuro per ogni vivo domani.

Villa Reale come non l'avete mai vista: la notte del 30 e del 31 ottobre 2021 sarà incredibilmente misteriosa.

MISTERICA è uno spettacolo suggestivo e itinerante tra le tenebre dei giardini in cui il limite tra le diverse dimensioni diventerà labile, permettendo agli spettri della villa di manifestarsi, tornando ad abitare luoghi della loro vita passata. Tutti hanno storie diverse; alcuni sono docili e innocui, altri pericolosi.

La dinamica di MISTERICA si focalizza totalmente su questo aspetto: spettatore = protagonista. Il pubblico verrà immerso nella scena, vivrà compiutamente le emozioni e gli avvenimenti che vi accadono interagendo con attori e figuranti e divenendo così parte compiuta. Questo è il gioco di MISTERICA, squarciare il sottile velo tra realtà e finzione, trasportare mente e corpo in un universo parallelo dove ogni cosa è possibile.

Misterica è una produzione Halloween Celebration, NERO creativelab e Loga Studio Art Vision: uno spettacolo con più di 40 attori e comparse.

Testo originale, regia e direzione artistica sono di Stefano Nannizzi; assistenti di produzione Lisa Lucchesi e Agua Amaranta Nannizzi.

Lo spettacolo viene replicato ogni 15 minuti dalle ore 18.00 alle ore 22.45 dei giorni sabato 30 ottobre e domenica 31 ottobre. Lo spettacolo ha una durata di circa 45 minuti. Il costo del biglietto è di 15 euro, per i ragazzi sotto i 14 anni 10 euro. Per l'accesso allo spettacolo è necessario il green pass; Per acquistare il biglietto è necessario collegarsi al sito di Villa Reale https://villarealedimarlia.it/eventi .

L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia Per info visitare il sito ufficiale www.misterica.it