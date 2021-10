I lunedì alla biblioteca statale di Lucca

Altre notizie brevi

venerdì, 1 ottobre 2021, 09:41

- La scuola In Musica raddoppia a Lucca e approda anche in Borgo Giannotti con InMusica City. La storica scuola di musica dell’Oltreserchio nata nel 2004 sbarca in via Augusto Passaglia, 52: l’appuntamento è per sabato 2 ottobre, alle 16:00 quando insieme al Sindaco Alessandro Tambellini InMusica taglierà il consueto...

giovedì, 30 settembre 2021, 19:31

Il gruppo consiliare della lista civica SiAmoLucca con Serena Borselli, Alessandro Di Vito e Remo Santini esprimono sentite condoglianze al collega Marco Martinelli per la scomparsa del padre.

giovedì, 30 settembre 2021, 15:08

I consiglieri Consani e Torrini esprimono la loro vicinanza al collega Marco Martinelli per la grave perdita del padre. Si uniscono alla famiglia stringendola in un forte abbraccio.

giovedì, 30 settembre 2021, 15:05

Eros Tetti, di Europa Verde Toscana, interviene con una nota in merito alla raccolta firma sulla ex manifattura: "Oggi i comitati lucchesi hanno scritto un momento importante nella storia della politica cittadina consegnando alla regione oltre 1400 firme per richiedere il percorso partecipativo su un bene collettivo come la ex...

giovedì, 30 settembre 2021, 13:31

“Una plateale protesta da parte di un paio di detenuti - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - ha riportato alla ribalta la delicata questione riguardante la carenza di personale, presente presso il carcere San Giorgio di Lucca.”

giovedì, 30 settembre 2021, 10:28

Per favorire l'afflusso delle domande per l'assegno temporaneo e consentire il beneficio degli arretrati da luglio, è utile la proroga del termine di legge del 30 settembre, portato al 31 ottobre (pur essendo già possibile presentare domanda anche successivamente ed entro il 31 dicembre, ricevendo l'assegno a decorrere dal mese...

giovedì, 30 settembre 2021, 10:19

Il candidato a sindaco Maurizio Marchetti, sostenuto dalle liste Ora Altopascio Presente, Noi Badia e Marginone, Spianate 1494, Lega e Fratelli d'Italia, insieme a tutti i candidati alla carica di consigliere comunale, concluderanno la campagna elettorale Venerdì 1 Ottobre 2021, a partire dalle ore 19,30, in piazza Tripoli a Altopascio,...

giovedì, 30 settembre 2021, 08:50

Giunge alla XXVI^ edizione la giornata di studi, organizzata dal Circolo Culturale "L'Agorà" e dal Centro studi "Gioacchino e Napoleone", denominata "Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda".

mercoledì, 29 settembre 2021, 23:42

Chiusura della campagna elettorale allo spazio sagra di Spianate per il sindaco Sara D'Ambrosio e la sua coalizione, composta dalle civiche Sara D'Ambrosio Sindaco e Viviamo Altopascio e i partiti Partito Democratico e Altopascio Verde Socialista.

mercoledì, 29 settembre 2021, 22:24

Si terrà venerdì prossimo 1 ottobre il presidio delle associazioni lucchesi per la pace presso il loggiato del Palazzo Pretorio dalle 17,30 alle 19,30. La manifestazione è organizzata dalle associazioni Aeliante e Conpartecipo, aperta a tutti, per sensibilizzare la cittadinanza in vista della marcia della pace Perugia Assisi di domenica...