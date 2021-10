Il punto dell'Asl: "107 contagi in una settimana in Lucchesia"

Altre notizie brevi

martedì, 26 ottobre 2021, 20:12

Lucca Comics & Games si unisce al cordoglio della città per la scomparsa di Giovanni Fedeli, che aveva a lungo collaborato anche con il festival. Dal 2012 al 2017, con la Cattiva Compagnia infatti aveva partecipato all'organizzazione e alla messa in scena degli spettacoli offerti nello spazio teatro del Lucca...

martedì, 26 ottobre 2021, 17:51

Continua il rinnovo dei permessi annuali A1 e A2 che dovrà concludersi entro il 30 novembre prossimo. In accordo con l'amministrazione comunale, Metro srl invita caldamente gli utenti a prenotare l'appuntamento per gli uffici di via delle Città Gemelle o a utilizzare le procedure on line.

martedì, 26 ottobre 2021, 16:09

Trenitalia consegna alla Regione l'undicesimo treno Rock e presenta una nuova offerta di servizi con più corse in occasione di Lucca Comics

martedì, 26 ottobre 2021, 11:36

Mercoledì 27 ottobre dalle 19, il gruppo Tuscany Women Network, formato da imprenditrici, professioniste, artigiane e artiste, si riunisce di nuovo dopo quasi due anni dall’ultimo incontro in presenza, presso Villa Agnese Suites a Lucca, Viale A. Marti 177, per un momento di networking e la presentazione delle nuove iniziative.

martedì, 26 ottobre 2021, 10:14

Torna l'appuntamento con "Fede e Fumetto" nel tempio valdese di Lucca, in via Galli Tassi 50. Come è ormai consuetudine, negli stessi giorni di Lucca Comics & Games, dal 29 ottobre al 1° novembre, il tempio valdese ospita una mostra di fumetti, quest'anno dedicata all'albo "Il Sentiero", graphic novel di...

martedì, 26 ottobre 2021, 08:46

"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Fedeli un vero protagonista del teatro e della cultura lucchese: una cultura intesa come aggregazione. Una passione che si è fatta professionismo per condividere il sapere, l'inclusione, l'educazione all'arte, alla creatività, alla conoscenza di sé e degli altri e alla solidarietà.

lunedì, 25 ottobre 2021, 18:46

Riformisti per Lucca Viva intervengono nell'agone politico lucchese: Da mesi compaiono segnali sui mass media locali di una possibile discesa in campo, di Giorgio Del Ghingaro, per Sindaco di Lucca, nelle elezioni del 2022. Italia Viva ha valutato interessante la notizia e nel caso fosse vera, la giudica una cosa...

lunedì, 25 ottobre 2021, 17:56

Mancano pochi giorni alle giornate in presenza a Lucca Comics & Games e in questa edizione i fan del fumetto potranno godere di una importante novità.

lunedì, 25 ottobre 2021, 14:37

Venerdì 27 ottobre alle ore 21 presso il salone del vescovato si terrà un incontro di riflessione sul significato della sinodalità e dei sinodi nella vita della Chiesa: La Chiesa italiana verso il Sinodo. Aspetti ecclesiologici e canonici.

domenica, 24 ottobre 2021, 18:04

Giornata lucchese per l'assessore regionale Spinelli che giovedì ha visitato realtà, servizi e incontrato operatori che lavorano nell'area minori e famiglie della Piana di Lucca e nel corso della quale ha visitato l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Centro Carlo Del Prete".Nelita Lilli Begliuomini attuale presidente dell'ASP Carlo del...