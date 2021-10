Inac e Anp Cia incontrano il ministro Orlando

mercoledì, 13 ottobre 2021, 11:39

La difficile condizione di vita – non solo economica – di milioni di pensionati che vivono nelle aree interne è stato uno degli argomenti centrali del'incontro che l'Inac e l'Associazione nazionale pensionati della Cia ha avuto con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al quale ha rappresentato le questioni più urgenti da affrontare.

«Nel corso degli anni – hanno spiegato i rappresentanti dell'Inac e dell'Anp-Cia – si è registrata una progressiva e inesorabile riduzione dei servizi di prossimità che ha riguardato, in particolar modo, quelli sanitari. Per questo riteniamo urgente ripensare a un nuovo modello di welfare e di rilancio delle aree rurali, ponendo attenzione alle misure che devono riguardare donne e giovani».

L'incontro è avvenuto in occasione del cinquantennale di attività del Patronato, di cui Lucca continua a rappresentare un fiore all'occhiello a livello nazionale, e ha rappresentato l'occasione per mettere in luce, anche a livello governativo, il ruolo che il Patronato ricopre in Italia con i suoi oltre 12mila operatori sul territorio che assistono e offrono consulenze a circa 30 milioni di italiani. La delegazione – formata dal presidente Inac-Cia, Antonio Barile, dal direttore generale di Inac, Laura Ravagnan, mentre per l'Anp-Cia vi erano il presidente Andrea Del Carlo e il segretario nazionale Daniela Zilli – ha sottolineato come questi istituti abbiano patito nell'arco degli ultimi decenni di continui assottigliamenti di fondi a loro destinati: «Un taglio – hanno detto – praticato da parte di tutti i Governi che sono succeduti». Nel corso della pandemia, invece, gli uffici dell'Inac hanno dimostrato di «essere assolutamente indispensabili per la tenuta sociale del Paese: vanno, quindi, sostenuti partendo dal ripristino di quell'aliquota che era prevista dalla Legge 152 del 2001 e che aveva la funzione di creare un fondo economico di riferimento».

Quello che viene chiesto a gran voce è un quadro di riferimento economico più chiaro, che permetta di gestire al meglio le attività di patronato, in relazione anche agli scenari oggi fortemente cambiati e che vedono le sedi Inac chiamate a rispondere a una vastissima platea di utenti, anche a causa delle nuove misure varate e per una serie di adempimenti richiesti, sempre più onerosi.

A conclusione dell'incontro, la delegazione Inac-Anp ha consegnato al ministro Orlando un documento di proposte in materia di welfare e il titolare del dicastero del Lavoro si è resto disponibile a valutarne in contenuti, dichiarando contestualmente il proprio apprezzamento verso il ruolo e l'impegno del Patronato e dei corpi intermedi in generale.