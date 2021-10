Iniziativa in ricordo di Luigi Perna a S.Andrea in Caprile

Altre notizie brevi

mercoledì, 20 ottobre 2021, 16:31

È stata prorogata fino al 27 ottobre la possibilità di richiedere un sostegno economico al Comune riservata alle famiglie che sono risultate morose a causa della situazione di bisogno economico venutasi a creare in seguito all'emergenza epidemiologica.

mercoledì, 20 ottobre 2021, 15:53

E’ dedicata ai ragazzi e alle ragazze, in particolare alle esperienze di autonomia di neo-maggiorenni che hanno alle spalle esperienze difficili, la giornata che domani, giovedì 21 ottobre, l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli dedicherà a Lucca.

mercoledì, 20 ottobre 2021, 15:34

È stata pubblicata oggi l'ordinanza che stabilisce le nuove modalità di utilizzo dei parcheggi a pagamento all'interno e all'esterno del centro storico durante il periodo di allestimento e svolgimento della manifestazione Lucca Comics & Games 2021 per residenti nelle zone a traffico limitato (ZTL) e abbonati metro del parcheggio Carducci.

mercoledì, 20 ottobre 2021, 13:17

Una perturbazione atlantica, preceduta da aria umida e mite, porterà nella nostra regione piogge sulle zone settentrionali e vento in Appennino, dove, nella giornata di domani, giovedì, sono previste forti raffiche di libeccio in particolare su crinali e zone sottovento.

mercoledì, 20 ottobre 2021, 13:04

I titolari di prestazioni di invalidità civile ancorate al reddito (per esempio assegno mensile o pensione di inabilità) sono tenuti per legge a comunicare annualmente i propri redditi all’INPS (modello RED) o all’Agenzia delle entrate (730, UNICO) per il calcolo delle prestazioni di invalidità civile.In assenza di tale comunicazione, INPS...

mercoledì, 20 ottobre 2021, 09:54

Sono state circa cinquanta le persone collegate alla Web Conference dello scorso 14 ottobre in cui il Prof. Rosina ha illustrato i risultati del Rapporto Giovani 2021. L’incontro ha offerto indicazioni, spunti di riflessione, prime risposte e linee d’intervento su come i giovani hanno vissuto il 2020.

martedì, 19 ottobre 2021, 17:55

Entra nel vivo Lucca Educa, il progetto di supporto alla genitorialità e all’educazione, basato sui temi dell’educazione, dell'ascolto diretto e della condivisione con ragazzi e adulti dei rispettivi bisogni. Cinque sono gli appuntamenti organizzati dalla Società Cooperativa Sociale Zefiro per una rassegna realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di...

martedì, 19 ottobre 2021, 14:13

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 19 ottobre 2021, 13:37

Spid per accedere ai servizi online: da oggi i cittadini possono recarsi all'Urp per avere assistenza e supporto per ottenere le proprie credenziali

martedì, 19 ottobre 2021, 11:18

L’Area Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della ASL Toscana nord ovest ha reso pubblico il report dei primi 9 mesi dell’anno relativo agli infortuni sul lavoro nel territorio aziendale.