Italia Viva: "Elezioni comunali a Lucca? Scegliere una candidatura unitaria e forte"

venerdì, 1 ottobre 2021, 12:23

L'assemblea degli iscritti di Italia Viva tenuta dai due coordinatori Alberto Baccini e Anna Rossi ha illustrato la posizione del partito facendo il punto sugli incontri avvenuti con gli altri movimenti della sinistra lucchese, ovvero Azione,"Impegno Civico per Lucca" di Celestino Marchini , il Pd e altre forze politiche.

"Il terzo polo a Lucca - spiegano i coordinatori - è una scelta politica di Italia Viva ma anche obbligatoria perchè il Partito Democratico lucchese, chiuso in sè stesso, propone candidature a sindaco continuando con la stessa gestione Tambellini, in questo ultimo mandato carente, inadeguata e senza alcuna prospettiva".

Secondo Italia Viva il Pd propone un qualcosa di già confezionato, che non piace poichè priva di alternativa e perdente nei confronti del centro-destra.

"Per evitare tutto ciò continuano - occorrerebbe un'azione chiara dei gruppi riformisti del Partito Democratico che fanno capo al senatore Marcucci per chiedere di azzerare le autocandidature di Vietina e Rspini. In questo modo si sceglie con tutte le altre forze politiche di centro-sinistra una candidatura unitaria, forte e con precedenti esperienze amministrative come Baccelli per poter essere competitiva con il centro-destra".

"In assenza di una presa di posiione chiara di questa parte del Partito Democratico - fanno sapere i coordinatori - sempre stata vicino a noi, vediamo difficile anche una convergenza nell'eventualità di un ballottaggio".

"Se rimane questa rottura nel centro-sinistra, un'altra soluzione potrebbe essere la candidatura di Giorgio Del Ghingaro, capace di amministrare e indipendente, avrebbe le carte per vincere ed essere una garanzia di efficienza e concretezza per il comune di Lucca".

Italia Viva passa ha elencato il secondo punto emerso dall'assemblea, ovvero la riorganizzazione del Partito Democratico a Lucca. Per farlo, occorre superare la vecchia struttura, definire alcune responsabilità precise e prepararsi alle prossime elezioni.

Sono stati individuati i seguenti setori: commercio, turismo e agricoltura, cultura, infrastrutture e decoro urbano. Per non parlare dell'organizzazione territoriale ed eventi. Ma anche liste elettorali e rapporti con i partner, nuove tecnologie e innovazione. Comunicazione e rapporti con organi di informazione.

"Anche questa riorganizzazione è stata approvata all'unanimità - si legge -. Ogni incaricato di settore dovrà costituire una commissione di studio per impegnare più persone a portare avanti il lavoro necessario. I coordinatori hanno proposto agli iscritti una delega per continuare con queste commissioni di lavoro".



"I nomi dei vari responsabili di settore approvati saranno resi pubblici appena le persone indicate avranno dato la disponibilità ad accettare l'incarico - concludono i coordinatori Baccini e Rossi -. Per alcuni non è stato possibile perchè assenti per precedenti impegni presi".