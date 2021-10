L'Associazione Club La Bohème è stata inclusa all'interno del programma del Lucca Film Festival Europa Cinema con "Suor Angelica - Quando potrò baciarti".

Altre notizie brevi

lunedì, 11 ottobre 2021, 18:23

Venerdì 15 ottobre alle ore 18 Potere al Popolo promuove un incontro pubblico alla Casa del Popolo di Verciano col portavoce nazionale Giuliano Granato e con Tommaso Fattori per dialogare su acqua, beni comuni, servizi pubblici e patrimonio pubblico a dieci anni di distanza dallo storico referendum del 2011, ripetutamente...

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:38

"Moda sostenibile, una realtà possibile" è il titolo del nuovo evento organizzato per sabato 16 ottobre 2021 a partire dalle ore 16.30 nella sala della cultura di "Pinturicchio" a Lucca.

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:37

Dopo la chiusura del bando sui biotrituratori che ha dato la possibilità a 39 fra cittadini e aziende di acquistare un macchinario per triturare il cippato, riducendo in questo modo la quantità di sfalci verdi da avviare all'abbruciamento, adesso sono in arrivo nuovi finanziamenti a fondo perduto, messi sempre a...

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:07

Giovedì 14 ottobre, alle ore 16, presso il Centro Socio-Culturale “Chiavi d’Oro”, esibizione del virtuoso della fisarmonica Alessandro Sodini.Il musicista, che da anni fa parte dell’ensemble “Onda Acustica”, due dischi all’attivo e numerose esibizioni in prestigiose sedi della cultura e dello spettacolo, esegue brani della tradizione popolare, del repertorio classico,...

lunedì, 11 ottobre 2021, 15:37

Martedì 12 ottobre ultimo giorno per visitare la mostra Nuovo Eden alla chiesa di Santa Caterina in via del Crocifisso n1, espongono sei artisti Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei. Aperta in orario 16 alle 20.

lunedì, 11 ottobre 2021, 15:03

Il comitato provinciale Unicef di Lucca finalmente riprende le attività di beneficenza a favore dei bambini, delle bambine e degli adolescenti. Per tenere viva la solidarietà e tornare ad incontrarci abbiamo organizzato un'apericena solidale al San Colombano, giovedì 14 dalle ore 17/18 alle 20,30.

domenica, 10 ottobre 2021, 19:47

Antonio Bertolucci segretario del Pd di Capannori e Guido Angelini, capogruppo del Pd in consiglio comunale condannano quanto avv enuto ieri a Roma e manifestano solidarietà alla Cgil:

domenica, 10 ottobre 2021, 19:29

Ilaria Vietina condanna con forza i fatti di Roma e afferma l'importanza delle misure, anche a livello locale, contro il rigurgito fascista, ricordando la delibera, realizzata in questo mandato, in base alla quale Lucca garantisce uno spazio o un contributo a tutti i soggetti che dichiarino convintamente di condividere i...

domenica, 10 ottobre 2021, 19:21

"Un libro nel quale batte forte e profondo il cuore della storia", con queste parole lo storico Franco Cardini parla del volume San Martino. La quarta Cattedrale di Lucca. Undici secoli di interventi di Mons. Giuseppe Ghilarducci, edito da Accademia Lucchese di Lettere Scienze ed Arti per i tipi di...

sabato, 9 ottobre 2021, 17:18

Anche il comune di Lucca ha aderito alla Giornata internazionale della dislessia e per questo stasera (9 ottobre) e domani sera (10 ottobre) la Cavallerizza in piazzale Verdi si colorerà di turchese.