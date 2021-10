L’importanza della celebrazione della Giornata mondiale degli insegnanti 2021

Altre notizie brevi

martedì, 5 ottobre 2021, 16:15

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 5 ottobre 2021, 16:04

Dalle nebbie della Manica al sole di Austerlitz. La campagna di Napoleone contro la Terza Coalizione (1803-1805). Proseguono le iniziative dell'associazione "Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana" nel bicentenario napoleonico: martedì 19 ottobre alle 17 nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (Via San Micheletto n.3, Lucca),...

martedì, 5 ottobre 2021, 15:28

Domenica 10 ottobre alle ore 9.30 si terrà, presso l’ex chiesa di San Francesco - Lucca, la “XL^ edizione bis” del Concorso Artigianato e Scuola organizzata, come sempre, dalla Confartigianato Imprese Lucca.

martedì, 5 ottobre 2021, 14:07

Lo scorso fine settimana, 2 e 3 Ottobre, i donatori di sangue del Gruppo Donatori di Sangue Fratres “Don Mario Barsantini” di Segromigno in Piano hanno festeggiato il 50°esimo anniversario dalla fondazione. Sabato 02 alle ore 17.00 alla Chiesa di Segromigno in Piano si è tenuta una Santa Messa a...

martedì, 5 ottobre 2021, 12:33

Visto che dal 15 ottobre prossimo diventerà obbligatoria la presentazione del Green Pass nei luoghi di lavoro, la Cna ha organizzato un incontro informativo per aziende con dipendenti.

lunedì, 4 ottobre 2021, 21:37

Consigliere comunale di Lega Salvini premier Bruno Zappia: "Si va in piazza per protestare per Greta cantando "bella ciao" e per i nostri padri che hanno costruito quest'Italia, tradita? Molti anziani visti gli aumenti del gas non potranno permettersi il riscaldamento.

lunedì, 4 ottobre 2021, 19:30

Francesco Borelli (Luca Menesini Sindaco) si è dimesso dalla carica di consigliere comunale per motivi di lavoro.

lunedì, 4 ottobre 2021, 17:43

"Come Europa Verde siamo profondamente rammaricati per la ferma scelta del sindaco di andare avanti con l'alienazione di due terzi della ex manifattura Sud. Questa scelta così tranchant a fine mandato è deleteria per tutta la coalizione di centro sinistra, a nostro avviso è importante che Tagetik possa rientrare in...

lunedì, 4 ottobre 2021, 17:41

Sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Banca del Monte di Lucca (www.facebook.com/FondazioneBML) l'incontro con Francesco Paolo Tronca, martedì 5 ottobre 2021 alle 21,15 nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni (piazza San Martino, 4).

lunedì, 4 ottobre 2021, 17:23

Sabato prossimo, alle ore 16,30, Pescia ospita un evento importante organizzato dalla Sezione locale dell'Istituto Storico Lucchese col patrocinio dei Comuni di Pescia e Montecarlo. Nella vasta sala del Palagio si parlerà di viticoltura e di fillossera in occasione della presentazione del volume di Vincenza Papini " Il pioniere italiano...