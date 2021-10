"Lucca Comics&Games 2021": prevista un'iniziativa sui Pokemon

Altre notizie brevi

giovedì, 28 ottobre 2021, 13:34

Sistema Ambiente comunica che, durante la manifestazione Lucca Comics & Games 2021, in programma dal 29 ottobre al 1° novembre, la raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche del centro storico subirà alcune variazioni.

giovedì, 28 ottobre 2021, 13:07

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che lunedì prossimo, 1 novembre, sarà l'ultimo giorno di servizio, nell'ambito territoriale di Altopascio, per la dottoressa Sara Picariello, pediatra di libera scelta. A partire da martedì prossimo, 2 novembre, infatti, prenderà servizio il nuovo pediatra titolare, il dottor Graziano Cesaretti, che aprirà l'ambulatorio...

giovedì, 28 ottobre 2021, 13:06

Da lunedì 1° novembre cambia il gestore del trasporto pubblico locale che passa da CTT ad Autolinee Toscane. I percorsi, le fermate, gli orari, i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti restano invariati. Gli abbonamenti in corso restano validi fno alla data di scadenza.

giovedì, 28 ottobre 2021, 12:37

E' aperto fino al prossimo 9 novembre il bando emesso dal Comune per l'assegnazione dei contributi in conto affitto per il 2021 a sostegno dei cittadini che si trovano in difficoltà a pagare il canone di locazione della casa dove risiedono.

giovedì, 28 ottobre 2021, 12:16

L'ufficio abbonamenti di Metro srl torna alla sede di via Città Gemelle. La sede al parcheggio Palatucci funzionerà fino a venerdì 29 pomeriggio. Resterà chiusa sabato 30 ottobre e dopo il trasferimento riaprirà mercoledì 3 novembre in via Città Gemelle con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 09:00...

giovedì, 28 ottobre 2021, 12:16

Domenica 7 novembre in viale Puccini torna il tradizionale mercato straordinario di Sant’Anna organizzato da Confcommercio e Confesercenti Toscana Nord con gli operatori del mercato Don Baroni. Dalle 8 alle 20 una occasione di shopping tra i banchi ma anche nelle attività a posto fisso che da sempre accolgono con...

giovedì, 28 ottobre 2021, 10:41

Con decreto emanato il 24 settembre dal Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministero Economia e Finanze, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 22 ottobre 2021, sono state disciplinate le modalità di attuazione del “Bonus veicoli sicuri”, ai sensi dell’art.

giovedì, 28 ottobre 2021, 09:20

Poste Italiane attiverà da mercoledì 3 novembre un ufficio postale mobile per garantire ai cittadini di Porcari le operazioni postali e finanziarie durante la chiusura della sede di via del Centenario 13 per lavori interni.

mercoledì, 27 ottobre 2021, 22:42

I consiglieri del gruppo misto nel consiglio comunale di Lucca, Cristina Consani ed Enrico Torrini, esprimono le proprie condoglianze per la scomparsa di Gabriele Mandoli: "Poco fa - si legge nella nota - abbiamo ricevuto la triste notizia della morte improvvisa dello storico lucchese Gabriele Mandoli; con lui se ne...

mercoledì, 27 ottobre 2021, 22:39

... a riveder le stelle: light. Pronti al 55esimo anno di Lucca Comics & Games, che prende il via venerdì 29 ottobre (e prosegue fino a lunedì 1° novembre), con una cerimonia inaugurale alla presenza del Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone.