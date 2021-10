Lucca Comics & Games: gli appuntamenti del 31 ottobre

sabato, 30 ottobre 2021, 14:00

Domenica 31 ottobre a Lucca Comics & Games è il Tuono Day per una giornata ricca di appuntamenti dedicati ad Andrea Paggiaro in arte Tuono Pettinato, uno degli autori più brillanti e amati della sua generazione recentemente scomparso. Si inizia alle ore 11 al Cinema Astra con l'anteprima di Tuono, documentario dedicato alla vita e alle opere dell'artista: un ritratto profondo e al tempo stesso divertente, impreziosito da interventi di amici e colleghi di Tono Pettinato. Il film nasce dalla collaborazione tra Lucca Comics & Games, Fish-Eye Digital Video Creation e Rai (prodotto da Fish-Eye Digital Video Creation, diretto da Dario Marani e scritto da Dario Marani, Clarissa Montilla, Alessio Guerrini). Speciale sarà l'incontro intitolato Il fumettista che faceva air guitar (ore 18,30, Auditorium del Suffragio) in cui varie personalità della cultura italiana, unite dalla passione per Andrea Paggiaro, si confronteranno sui diversi aspetti del lavoro dell'eclettico fumettista. Saranno ospiti del panel: Valerio Lundini, comico, autore e conduttore, Silvia Bencivelli, giornalista e divulgatrice, la scrittrice Marta Barone, i registi Marco e Antonio Manetti in streaming e il musicista Simone Lucciola, moderati dal giornalista Luca Valtorta. Nella serata di domenica 31 va in scena il secondo appuntamento con la Graphic Novel Theatre con lo spettacolo Corpicino (ore 21.30, Teatro del Giglio), tratto dall'opera di Tuono Pettinato: un progetto a cura di Lucca Comics & Games, per la regia di Francesca Caprioli e curatela di Cristina Poccardi.

Ricco il parterre di ospiti anche domenica 31, da Jack Meggit-Phillips che in un incontro con l'autore Pierdomenico Baccalario dal titolo Se Le Bestie Siamo Noi (ore 11.30, Auditorium Fondazione Banca Del Monte), presenterà Bethany e la bestia (Rizzoli), vero e proprio caso editoriale tradotto in trenta lingue che diventerà presto un film per Warner Bros, a Carlo Lucarelli che insieme a Barbara Baraldi sarà protagonista dell'incontro Dalla Fiaba Al Thriller: Come Raccontare L'orrore (ore 14.30, Auditorium Fondazione Banca Del Monte): da Coliandro all'heavy metal, dalle fiabe ai romanzi una riflessione su come ciò che ci circonda, le passioni, gli interessi contribuiscono a costruire grandi storie e personaggi. E poi ancora Leo Ortolani (ore 12.30, San Francesco), per presentare il suo nuovo Blu tramonto (Feltrinelli Comics) accompagnato da Licia Troisi e Fabrizio Zucchini (Agenzia Spaziale Italiana), oltre ai protagonisti delle mostre di Lucca Comics & Games 2021 in dialogo tra loro: Giacomo Bevilacqua, Walter Leoni, Teresa Radice e Stefano Turconi (ore 13.00, San Giovanni).

Protagonista del format Rock 'n' Comics nella giornata di domenica sarà Mahmood, che in occasione dell'uscita del suo libro Ghettolimpo - Sui sentieri dell'anima, dialogherà insieme a Sio di musica e fumetti (ore 15.30, Auditorium San Francesco). Ritroveremo anche Caparezza (ore 11, Auditorium del Suffragio) in un panel in cui si succederanno le tracce di Exuvia. Caparezza e Andrea Rock interagiranno sull'onda di parole e note, in compagnia del fumettista Wallie.

Il programma dell'Area Movie sarà a tema Halloween con tante proiezioni speciali, da Ghostbusters: Legacy (ore 20, Cinema Astra) accompagnato a Lucca dalla storica auto degli acchiappafantasmi, la Ecto-1, che sarà esposta a Villa Bottini per poi spostarsi in Piazza del Giglio per la proiezione, Scream (ore 21, Cinema Centrale) il cult movie che ha riscritto le regole dell'horror, e Antlers – Spirito Insaziabile (ore 18,30, Cinema Centrale) horror dell'acclamato regista Scott Cooper e dal maestro dell'horror vincitore del premio Oscar®️ Guillermo del Toro. In programma anche la proiezione speciale di Ultima Notte a Soho (ore 14,30, Cinema Astra), l'ultimo film dall'immaginazione di Edgar Wright con protagonisti Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie e Matt Smith, thriller ambientato nelle atmosfere magiche della Londra degli anni 60 seguito da uno speciale fashion show a tema (ore 18, Villa Bottini). Per gli appassionati di anime, sarà a Lucca l'anteprima di My Hero Academia. The Movie – World Heroes' Mission (ore 16, Cinema Centrale), fenomeno mondiale con quasi 30 milioni di dollari di incasso al botteghino, nelle sale italiane dal 18 al 21 novembre distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit. Per le serie tv, imperdibile appuntamento con l'anteprima italiana dei primi due episodi di Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza (ore 17, Cinema Astra), l'attesissima nuova serie drama di Disney+ con Michael Keaton, che arriverà sulla piattaforma streaming in occasione del Disney+ Day, venerdì 12 novembre.

Per i videogames, giornata all'insegna di Riot Games, con le finali del Lucca Baron Battle e di Lucca in Range. Protagonisti League of Legends, ormai da oltre 10 anni uno dei titoli regolarmente più giocati del mondo, e VALORANT, giovane shooter tattico che è già riuscito ad imporsi tra i più importanti del settore. Si partirà alle 10 con le finali del Lucca Baron Battle, dove i finalisti si sfideranno sul palco degli Italian Esports Open commentati da Juannetti e AceRoxas. Si proseguirà poi nel pomeriggio, dove (a partire dalle 14) si terranno le finali di Lucca in Range, con VALORANT protagonista assoluto, in un pomeriggio ricco di ospiti e discussioni e in cui le due squadre finaliste si affronteranno sul palco della Cattedrale in un Best of 5 spettacolare. L'evento si potrà seguire in presenza e tramite la diretta Twitch ufficiale, grazie al team di Agent's Range composto da Roberto "Slimo" Zappia e Giacomo "Jjack" Podestà, che terranno compagnia ai fan per tutta la durata di questo imperdibile evento di esport italiano. Per finire (ore 17,30) grande appuntamento con Unreal Engine: La nuova frontiera dell'immersività in Sala Tobino, dove grandi esperti del motore grafico sviluppato da Epic Games racconteranno di come questo strumento non sia più solo vincolato al mondo dei videogames, ma come possa essere utilizzato anche in produzioni digitali, nella realizzazione di mostre virtuali e tanto altro.

In programma l'appuntamento Alien Celebration (ore 14, San Francesco), evento ideato insieme a Casio, official timekeeper di Lucca C&G: un incontro con il fumettista e storyteller Roberto Recchioni, l'illustratore e autore del poster di questa edizione Paolo Barbieri, l'illustratrice fiorentina Linda Cavallini, con la partecipazione di Francesco Tedeschi, autore di Alien. Un perfetto organismo pubblicato da Dynit Manga e di Andrea G. Ciccarelli, editore con saldaPress dei "Dietro le quinte" di Alien e Aliens. Nella serata appuntamento con The Sandman Live (ore 21,30, Auditorium San Francesco), live reading con gli attori italiani protagonisti della serie audio in esclusiva su Audible.it, accompagnati dall'orchestra Arché che ne eseguirà live la colonna sonora, evento che sarà reso ancora più unico grazie presenza di tavole – illustrate da alcuni tra i più talentuosi disegnatori al mondo – tratte dal capolavoro assoluto di Neil Gaiman.

Star Comics torna sul palco di Lucca Comics & Games con un nuovo, scoppiettante show all'insegna del fumetto e della magia, lo Star Comics Circus (ore 15,30, Teatro del Giglio). Appuntamento con lo staff dell'editore perugino, che presenterà le novità editoriali del prossimo anno insieme a un ospite assolutamente eccezionale: il prestigiattore Andrea Paris, già vincitore di "Tú sí que vales".

Tra le mostre, il polo fiere ospiterà le riproduzioni di tavole di due maestri che hanno segnato la storia del manga, Kazuo Kamimura (L'età della convivenza, Lady Snowblood, Il club delle divorziate, Una Gru Infreddolita, Storia Di Una Geisha, I Fiori del Male portati in Italia da J-Pop) e Baron Yoshimoto (Seventeen, J-Pop), pioniere del gekiga, che è stato uno dei primi mangaka a lavorare negli Stati Uniti.