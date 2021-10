Lucca Comics & Games inaugura alla presenza del ministro alle politiche giovanili

mercoledì, 27 ottobre 2021, 22:39

... a riveder le stelle: light. Pronti al 55esimo anno di Lucca Comics & Games, che prende il via venerdì 29 ottobre (e prosegue fino a lunedì 1° novembre), con una cerimonia inaugurale alla presenza del Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone.

L'appuntamento è alle ore 11, alla Caserma Lorenzini (ex Muf) in piazza San Romano nuovo sito della manifestazione, che ospiterà in primis lo spazio dedicato alle politiche attive in ambito di talent scouting: l'Area Pro dove ogni anno oltre 500 giovani si presentano per le portfolio review; il nuovo Palazzo delle Dediche e la mostra dedicata ad Arcane: creatore di mondi, in vista dell'uscita della serie televisiva (NETFLIX dal 7 novembre), ispirata al famoso videogioco League of Legends.

Le autorità sono attese poi al Teatro del Giglio alle ore 12, dove dopo i saluti del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e del presidente della Regione Eugenio Giani alle presenza della presidente di Lucca Crea, Francesca Fazzi e del direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, si terrà un importante incontro fra il Ministro Fabiana Dadone e il professor emerito di sociologia del lavoro Domenico De Masi. L'incontro vede la partecipazione anche di Sara Colaone, fumettista e illustratrice, premiata come Gran Guinigi come miglior disegnatrice a Lucca Comics & Games 2017 e autrice di graphic novel di grande successo, tra le quali "Evase dall'Harem", (Oblomov edizioni).

Per informazioni sulle modalità di partecipazione: info@luccacrea.it