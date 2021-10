Lucca Comics: i principali appuntamenti di domani 29 ottobre

giovedì, 28 ottobre 2021, 19:30

Al via 'Lucca Comics&Games 2021'. Ecco alcuni dei principali eventi previsti per la giornata di apertura di domani, venerdì 29 ottobre:





29 ottobre

Frank Miller

Venerdì 29 ottobre, ore 11, Cinema Astra.

Proiezione del documentario e a seguire Masterclass di Frank Miller.

Frank Miller - American Genius, film diretto da Silenn Thomas, è un documentario incentrato sul fumettista Frank Miller, uno dei più importanti del settore, nonché noto per i suoi tanti capolavori, da Sin City a 300, passando per le collaborazioni con DC Comics e Marvel. Il film ripercorre la sua carriera e la sua vita, partendo proprio dagli inizi, ovvero la sua crescita nel Vermont, nella cittadina di Montpelier. Solo in seguito, grazie alla sua dote artistica, approderà a New York e poi a Hollywood. Eppure la vita di Miller non è stata sempre rosea, il documentario, infatti, esplora anche i tentativi falliti del fumettista e la sua tendenza all'autodistruzione. Ma Frank non si è mai arreso, soprattutto a se stesso, ed è riuscito a sconfiggere quella parte di sé che cercava di affondarlo per raggiungere il successo meritato. Il suo lavoro ha avuto grande influenza su diversi settori, come arte, cultura e politica e anche cinema, dove si è cimentato non solo come sceneggiatore, ma anche come regista.

ROCK 'N' COMICS - PAU - ART ROCK COUTURE VOLUME 1

Venerdì 29 ottobre, ore 16:30, San Francesco.

Protagonista di questo incontro è Pau, frontman dei Negrita: 25 anni da carriera, durante la pandemia ritorna alle sue origini di artista visivo sviluppando uno straordinario dialogo artistico con l'autore Simone Bianchi già interprete degli universi Marvel e DC. In conversazione con i due artisti anche il giornalista Luca Valtorta. Il live drawing sarà realizzato da Walter Leoni, omaggiato dal Festival con una mostra personale alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, dove ha trovato casa per i giorni del festival anche la mostra Pau - Art Rock Couture Volume 1. Modera Andrea Rock, dj poliedrico con la passione del fumetto.

In occasione dell'anniversario dantesco e dell'arrivo al cinema di DUNE, dall'omonimo romanzo di Frank Herbert, venerdì 29 ottobre alle 17 nell'auditorium del Suffragio, autori e creativi appassionati di crossmedialità parlano e si confrontano sul tema. Ovvero, Luca Tarenzi (autore della trilogia L'ora dei dannati), Manlio Castagna (Petrademone, 116 film da vedere prima dei 16 anni), Aislinn (Angelize, Melusina), e Riccardo Sirignano (ideatore di Inferno RPG, realizzato da Acheron Games con Epic Party Games). L'incontro sarà condotto da Chiara Codecà.

- 18:30 sempre in Auditorium del Suffragio, Carlo Lucarelli presenterà per la prima volta al pubblico presso l'Auditorium del Suffragio In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe, il libro ispirato all'omonima serie prodotta da TIWI e andata in onda su Sky Arte nello scorso inverno.

Graphic Novel Theatre - Quest'anno Lucca raddoppia, con ben due appuntamenti dedicati alla commistione tra teatro e fumetto. Il primo dei due spettacoli è L'Oreste - Quando i morti uccidono i vivi, un'opera teatrale di Francesco Niccolini, prodotta da Accademia Perduta Romagna Teatri e Società per Attori, in collaborazione e in anteprima a Lucca Comics & Games. Il secondo appuntamento è con Corpicino a teatro - Pagine nere per nere cronache tratto dall'opera matura e senza pietà del geniale Tuono Pettinato, primo contenuto con cui Lucca Comics & Games intende celebrare l'artista e l'amico, per la regia di Francesca Caprioli e la curatela di Cristina Poccardi. Teatro del Giglio alle 21

ESPORTS CHATEDRAL – Lucca C&G celebrerà gli esports presso la Esports Cathedral, Auditorium San Romano, in una quattro giorni dedicata ai titoli più giocati di sempre, si parità il 29 ottobre con FORTNITE,

l Centenario del Milite Ignoto. La commemorazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Lucca C&G. Un vero e proprio viaggio attraverso l'Italia, capace di dare una nuova sostanza visiva e narrativa a quello che cento anni fa fu il "viaggio" del milite ignoto, senza retorica, con emozione, con verità. Un progetto a cura di Anna Villari e Paolo Vicchiarello, che nasce da una collaborazione tra la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Lucca, su impulso del Ministro per le Politiche Giovanili e con il supporto di Lucca Comics & Games. L'iniziativa include: un'installazione immersiva sul treno che da Aquileia arriverà a Roma con le tavole a fumetti tratte da Unastoria di Gipi, una mostra nella Chiesa di San Cristoforo a Lucca con 20 opere inedite realizzate da altrettanti artisti italiani, due incontri di approfondimento con i protagonisti del progetto e sette momenti di firmacopie con gli autori della mostra "20 nomi per il Milite Ignoto", alcuni tornei di Ticket to Ride grazie alla collaborazione con Asmodee.

MOSTRA ARCANE – In principio fu 'League of Legends' videogioco uscito nell'ormai lontano 2009 che ad oggi conta qualcosa come 100 milioni di giocatori nel mondo ed una delle community più attive a livello mondiale. Dal prossimo 7 novembre i fan del gioco, e non solo, potranno godersi ARCANE, serie animata, ispirata all'universo di League of Legends, interamente prodotta da Riot Games ed affidata a Netflix per la distribuzione. Per celebrare questo importantissima espansione del multiverso League of Legends, è stata allestita una mostra dedicata ad ARCANE presso il MUF ex-Museo del Fumetto, per un percorso museale che prevede bozzetti originali, schizzi e artwork, assieme a props originali per la prima volta in mostra. Sempre nella stessa area la street artist Alice Pasquini performerà dal vivo reinterpetando on il suo stile le protagoniste della serie Jinx e Vi.

Tutte le novità dell'Area Movie. Dai panel di The Witcher, attesissima serie targata Netflix disponibile dal 17 dicembre, alla presenza dei protagonisti Kim Bodnia e Joey Batey, la creatrice della serie Lauren Schmidt Hissrich, la costume designer Lucinda Wright e il production designer Andrew Laws e Encanto, nuovo film d'animazione targato Disney nelle sale italiane dal 24 novembre, alla presenza degli artisti italiani Giovanni Rigano e Massimo Rocca che hanno realizzato la Graphic Novel del film SALA STAMPA 10.45