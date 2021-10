"Lucca educa”: webinar col pedagogista Daniele Novara

Altre notizie brevi

martedì, 19 ottobre 2021, 14:13

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 19 ottobre 2021, 13:37

Spid per accedere ai servizi online: da oggi i cittadini possono recarsi all'Urp per avere assistenza e supporto per ottenere le proprie credenziali

martedì, 19 ottobre 2021, 11:18

L’Area Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della ASL Toscana nord ovest ha reso pubblico il report dei primi 9 mesi dell’anno relativo agli infortuni sul lavoro nel territorio aziendale.

lunedì, 18 ottobre 2021, 19:34

Domani, martedì 19 ottobre, alle 17.30 alla Casa della Memoria presso la casermetta di San Donato si terrà la presentazione del libro "Un abbraccio forte Luciano. Lettere di un alpino italiano 1941-1943" curato da Maria Cristina Lòcori e edito da Tralerighe libri editore. Presentano Ilaria Vietina e Andrea Giannasi.

lunedì, 18 ottobre 2021, 17:59

La Toscana presenta i suoi gioielli agli operatori turistici italiani e internazionali. Lo fa a Lucca, il 18, 19 e 20 ottobre a Lucca, con “Buy Tuscany”, l’evento-laboratorio che da tredici anni Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica organizzano per far dialogare offerta e domanda attraverso incontri diretti tra aziende.

lunedì, 18 ottobre 2021, 13:33

Martedì 19 ottobre alle ore 16:00, nei locali del Centro “Chiavi d’Oro”, incontro col dott. Alberto Tomasi, direttore del Dipartimento Igiene e Sanità pubblica ASL2, Lucca. Tema della discussione: “Le poche, semplici regole per una buona medicina preventiva.” Conduce Simonetta Simonetti.

lunedì, 18 ottobre 2021, 13:31

Dal 15 ottobre nelle Sedi dell’Istituto è stato avviato il Servizio di Prima accoglienza, senza prenotazione obbligatoria, sempre nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

sabato, 16 ottobre 2021, 10:55

È martedì 19 ottobre il prossimo incontro napoleonico dal titolo "Dalle nebbie della Manica al sole di Austerlitz. La campagna di Napoleone contro la Terza Coalizione (1803-1805)". Proseguono così le iniziative dell'associazione "Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana" nel bicentenario napoleonico: alle 17 nel Complesso di San Micheletto (Via...

sabato, 16 ottobre 2021, 10:39

Il 28 ottobre la Casa del Popolo di Lucca compie tre anni. A farla nascere la Società Popolare di Mutuo Soccorso "G. Garibaldi" di Lucca, nata nel 2009, che ha avuto come primo presidente il compianto compagno Francesco Giuntoli."Fin dal loro primo apparire - ricorda la Casa del Popolo di...

sabato, 16 ottobre 2021, 09:56

Sinistra Italiana Toscana interviene con una nota stampa in merito alla vendita del depuratore di Veneri: "Nonostante le numerose prese di posizione di forze politiche - esordisce -, Consiglieri Regionali e Comunali e le iniziative promosse da comitati e singoli cittadini in merito alla annunciata vendita di un importante impianto...