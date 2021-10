Macellazione suini a domicilio: visite all’ambulatorio di Capannori fino al 31 dicembre

Altre notizie brevi

venerdì, 29 ottobre 2021, 16:53

Entra nel vivo il programma di Lucca Comics & Games per la seconda giornata di festival, sabato 30 ottobre, che culminerà nella serata di premiazione nel corso della quale saranno annunciati i vincitori dei Lucca Comics & Games Awards, ovvero gli "Oscar" italiani del fumetto e del gioco (ore 21.00,...

venerdì, 29 ottobre 2021, 14:38

In occasione di Lucca Comics 2021, dal 29 ottobre al 1° di novembre, in mostra al Bar Peschino di piazza San Michele le fotografie di Giuditta Pieroni.

venerdì, 29 ottobre 2021, 14:16

Dall'1 novembre fino al 31 marzo nei comuni che aderiscono al Pac- Piano d'azione comunale d'area vasta (Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio e Montecarlo) scattano i divieti di abbrucciamento che sono legati al risanamento della qualità dell'aria e nella fattispecie alla necessità di diminuire progressivamente la quantità di polveri sottili in atmosfera.

venerdì, 29 ottobre 2021, 14:14

Il Consorzio 1 Toscana Nord, considerati i ritardi dovuti ad un problema tecnico avvenuto nelle fasi di emissione degli avvisi di pagamento, ha deciso di prorogare la data di scadenza del pagamento dal 5 novembre, come riportato sui bollettini, al 15 novembre 2021.

venerdì, 29 ottobre 2021, 13:01

“Attivarsi nei confronti del Governo, e in particolare del Parlamento, affinché nel percorso parlamentare di approvazione della manovra di bilancio per il 2022 si dia centrale importanza alla conferma dello strumento del Superbonus 110% nella sua interezza – ovvero anche per gli edifici non condominiali – trattandosi di uno strumento...

venerdì, 29 ottobre 2021, 12:51

La ASL Toscana nord ovest informa tutti gli apicoltori che entro il 31 dicembre prossimo, come da normativa regionale (L.R. 21 del 2009), devono comunicare al servizio veterinario il numero di alveari posseduti nonché le loro postazioni sul territorio.

venerdì, 29 ottobre 2021, 11:09

Confartigianato Imprese Lucca informa che, in base a un'ordinanza del Tar, resta valida l'efficacia della delibera con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il 10 giugno scorso, non ha consentito agli autotrasportatori che utilizzano mezzi con targa emessa da uno Stato non appartenente all?unione Europea di...

venerdì, 29 ottobre 2021, 10:49

E' stata pubblicata la graduatoria del "Pacchetto scuola- anno scolastico 2021/22".

venerdì, 29 ottobre 2021, 09:48

"Il Piano faunistico-venatorio è tema di grande importanza e impatto sul territorio e nel confronto con le varie associazioni di cacciatori della Cabina di regia l'assessore Saccardi deve cercare di dialogare e incontrare tutti. Invece, abbiamo ricevuto segnalazioni di alcune associazioni venatorie che non sono state invitate a partecipare ad...

venerdì, 29 ottobre 2021, 09:31

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che lunedì prossimo, 1 novembre, il dottor Davide Costanzo inizierà la sua attività di medico di medicina generale nell'ambito territoriale di Lucca e Pescaglia. Si precisa, rispetto al precedente comunicato stampa, che il medico sarà convenzionato per l'ambito di Lucca e Pescaglia (Lucca 1)...