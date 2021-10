Marlia: cambia la sede del punto prelievi e dell'ambulatorio ulcere

Altre notizie brevi

giovedì, 7 ottobre 2021, 18:36

"Complimenti a Sara D'Ambrosio per la riconferma a sindaco di Altopascio e buon lavoro a tutti gli eletti in consiglio comunale. Nell'amministrazione delle città e nell'affrontare le tante sfide che li attendono potranno sempre contare sul sostegno e il supporto di tutta la comunità del Partito democratico".

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:40

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna "Puliamo il mondo", la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente. L'amministrazione comunale partecipa all'evento ormai da molte edizioni, rivolgendosi in particolare ai giovani per permettere loro di conoscere e approfondire le buone pratiche in tema di rispetto ambientale.

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:16

La prevenzione delle malattie oculari è fondamentale e, proprio per questo, anche a Lucca, si svolgeranno delle iniziative gratuite e aperte a tutti in occasione della Giornata Mondiale della Vista che si celebra il secondo giovedì di ottobre.

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:05

Il Museo della Casa del Boia (Via Francigena Entry Point) invita tutti all'ottava edizione della Giornata delle Famiglie al Museo (FAMu) - Nulla accade prima di un sogno! La mia Lucca ideale! - Laboratorio per famiglie.

giovedì, 7 ottobre 2021, 14:52

Raffiche di vento di Grecale in arrivo in Toscana. Il codice giallo emesso dalla sala unificata della protezione civile riguarda i crinali appenninici e l’Arcipelago dove, dal primo pomeriggio di oggi giovedì 7 ottobre, fino alla mezzanotte di domani venerdì 8 ottobre, sono previste raffiche fino a 80 chilometri all’ora...

giovedì, 7 ottobre 2021, 10:23

Per venire incontro agli studenti e alle famiglie e per facilitare il rientro a scuola in sicurezza, con l’inizio dell’anno scolastico, la Asl Toscana nord ovest ha aumentato in tutti i territori la disponibilità dei posti per l’effettuazione dei tamponi nei diversi drive through.

giovedì, 7 ottobre 2021, 09:20

Ogni anno l’Associazione Nazionale Micologica Bresadola, alla quale come gruppo micologico è affiliato, organizza la Giornata Nazionale della Micologia. "Questa iniziativa - spiega il gruppo - si concretizza nel promuovere piccole iniziative distribuite sul territorio nazionale volte a far conoscere lo studio dei funghi ma anche sviluppare la consapevolezza dei...

mercoledì, 6 ottobre 2021, 18:19

Questo l’aggiornamento sulla situazione delle classi attualmente in quarantena nelle scuole delle singole zone dell’Azienda USL Toscana nord ovest (in un territorio ci sono le nuove quarantene e non le attuali):

mercoledì, 6 ottobre 2021, 16:30

È in corso l'aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale e dell'albo comunale degli scrutatori.

mercoledì, 6 ottobre 2021, 14:54

Il Dipartimento Servizio sociale, non autosufficienza, disabilità ha promosso un corso per la formazione di amministratori di sostegno rivolto a associazioni o fondazioni operanti nel sistema sociale e sociosanitario integrato e a persone che intendono svolgere questo ruolo per il territorio di riferimento dell’Azienda USL Toscana nord ovest.